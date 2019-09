Raiders cortan a Antonio Brown del equipo

E.U.-Los Raiders de Oakland tomaron la decisión de cortar a Antonio Brown del equipo tras una turbulenta pretemporada donde el receptor estelar constantemente estuvo envuelto en la polémica.

Antonio Brown se convertirá en agente libre de manera oficial a partir de las 16:00 h de este sábado.

El receptor ha estado en el ojo del huracán esta pretemporada desde su salida de Pittsburgh y su complicado proceso de adaptación en Oakland, que culminó sin que Brown disputara un solo partido oficial con los Raiders.

Antonio Brown firmó un contrato con Oakland por 30 millones de dólares garantizados, sin embargo, la situación del jugador cambió radicalmente este sábado.

En la mañana, el receptor solicitó a través de redes sociales que el equipo lo liberara. Los Raiders le tomaron la palabra unas cuantas horas después.

The Raiders have released WR Antonio Brown from the team today.

— Oakland Raiders (@Raiders) September 7, 2019