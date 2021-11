Quiere Kanye West regresar con Kim Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO .-El rapero Kanye West comentó en la parroquia Mission de Los Ángeles que desea regresar con sus hijos y que como marido está dispuesto a cambiar.

«La historia que Dios quiere que veamos es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, he hecho cosas que no son aceptables como marido, pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea quiero cambiar», comentó el intérprete de «Praise God»

El cantante también aseguró que desea regresar a casa con sus hijos y que se encuentra viviendo en una casa al lado de ellos para que su relación no se vea afectada.

«Si el enemigo puede separar a ‘Kimye’ -su nombre de pareja-, habrá millones de familias que crean que la separación está bien. Pero cuando Dios una de nuevo a ‘Kimye’, habrá millones de familias que verán cómo se pueden superar los obstáculos», agregó Kanye al punto del llanto.

En febrero la pareja dio a conocer que se divorciarían y aún siguen en proceso de divorcio. Hasta el momento Kim Kardashian no se ha pronunciado al respecto.