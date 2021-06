Quiere ‘Canelo’ pelear en el Estadio Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl Álvarez quiere exponer su cinturón en su tierra y en ocho meses pudiera cumplir ese sueño.

Canelo Promotions firmó cuatro peleas con Eddie Hearn y MatchRoom Boxing y es muy probable que una de esas contiendas se realice en Guadalajara.

“Ahorita vamos a estar trabajando con los prospectos que traemos y sí nos interesa, este año ya no se puede hacer otra pelea, tenemos nuestro plan bien trazado, pero empezando el año que entra sí tenemos toda la intención de venir a pelear a Guadalajara y nos gustaría hacerla en el Estadio Jalisco”, comentó Eddy Reynoso.

“Regresar ya como campeones mundiales, como un peleador ya consagrado, sería la cerecita en el pastel para la carrera de Saúl y venir a Guadalajara a exponer su cinturón, mostrarse ante la gente de Jalisco, sería algo muy importante para nosotros.

Reynoso dijo que dicha contienda sería para defender las 168 libras o a la mejor buscar una pelea en 175, pero que sí existe la intención de ellos de venir a pelear a Guadalajara el próximo año.

En los planes del equipo de “Canelo” está el interés de unificar en las 175 libras contra el ruso Dmitry Bivol en septiembre de este año.

“Son retos complicados, él (Saúl) viene desde los Superwélter, imagínate pelear hasta las 175 libras ante peleadores más altos, más fuertes, siempre sí implica un acto de dificultad, pero son los retos que nos ha gustado tomar. Antes decían que no iba a ser ni campeón mundial por la estatura y ahí estamos haciendo historia, vamos a seguir tomando los restos”, señaló el entrenador.

“La idea de nosotros es pelear en septiembre y si no se puede, pelear antes de que termine el año. Estamos trabajando para Caleb Plant, septiembre es la fecha tentativa, en las Fiestas Patrias, si no se puede, en octubre o noviembre, no tenemos ningún problema, y arrancar el año, si se puede, en febrero venir a Guadalajara a hacer una pelea importante”.

Cara a cara antes de la pelea

Este mediodía, Reynoso y Hearn presentaron el cara a cara de las principales peleas para este sábado, que enmarcará el arranque de Canelo Promotions con la defensa del título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo por parte de Julio César “Rey” Martínez (17-1, 13 KO) ante Joel Córdova (12-4-2, 3 KO).

“Siempre he dicho que con todo menos con miedo, pelearé con quien sea en donde sea. Esto es boxeo, y aspiro a enfrentarme a los mejores, quiero todos los cinturones y unificar mi división y mucho más. No voy a decepcionar a nadie”, dijo Martínez.

“Martínez es un gran campeón, pero también un gran amigo. Para mí, es la pelea más importante de mi vida y me he concentrado muy bien, la preparación para este pleito no ha sido excepción. Es un verdadero campeón, pero enfrente estará otro”, respondió Córdova.