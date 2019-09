¿Quién sigue invicto en la NFL tras la semana 4?

E.U.- En una exhibición defensiva vivida en el New Era Field, New England le ganó la batalla a Buffalo y pudo mantener el invicto tras la victoria 16-10.

Ambas escuadras llegaban con récord de 3-0 y en casa de los Bills todo podía pasar, pero la figura de Tom Brady parece muy grande para Buffalo, ya que el quarterback logró su victoria 31 sobre sus rivales de división, a los cuales ha sido el equipo al que más veces le ha ganado en toda su carrera.

Con esto, los Patriots se colocaron 4-0 y se mantiene invictos, mientras que los Bills pusieron su récord con marca de 3-1.

#Patriots defense does it again. pic.twitter.com/ICgOop2JSr

— New England Patriots (@Patriots) September 29, 2019