¿Quién es Fernanda Contreras, la mexicana que ganó en Roland Garros?

CIUDAD DE MÉXICO.- La mexicana Fernanda Contreras (N.225 de la WTA) se clasificó para la segunda ronda de Roland Garros tras superar a la húngara Panna Udvardy (N.90) por 7-6 (10/8) y 6-3 en 1h 49 de partido. Contreras, que se declaró fan de Ashley Barty, del revés a una mano de Roger Federer que intenta imitar y de la garra de Rafael Nadal, se mostró «orgullosa y emocionada» de representar a México. «Disfruté mucho del partido. Solo estar en Roland Garros ya es un sueño para mí», declaró la mexicana en zona mixta tras el partido, admitiendo «estar todavía en las nubes».

La nativa de San Luis Potosí gritó «Viva México» cuando sentenció su pase a la segunda ronda de Roland Garros y posteriormente cantó con el corazón el tradicional «Cielito Lindo». Orgullosa mexicana.

«La porra mexicana estuvo hoy muy padre. Es un orgullo llevar a México en la sangre y cantar esta noche el ‘Cielito lindo'», junto a los seguidores mexicanos que presenciaron en directo su actuación. En segunda ronda, Contreras, que en octubre cumplirá 25 años y participa por primera vez en un Grand Slam, jugará contra la rusa Daria Kasatkina (N.20), cuartofinalista en París en 2018.

«Tengo tiempo para ver videos en línea y preparar un plan», declaró Contreras, que reside en Austin (Estados Unidos) desde los 13 años y que lleva el tenis en la sangre, ya que su abuelo ‘Pancho’ Contreras fue integrante del equipo mexicano que jugó la final de la Copa Davis en 1962. «Pero mi familia nunca me presionó para que jugara al tenis», matizó Contreras, quien no se planteó pasar a profesional hasta hace un par de años, una vez ya había obtenido una licenciatura universitaria en ingeniería mecánica con mención honorifica.

Realizó sus estudios en Westlake High School y luego ingresó a la Universidad de Vanderbilt, pero nunca olvidó sus raíces mexicanas y potosinas. En este 2022 ya ha sumado 5 títulos, todos en dobles, dos en enero en el ITF de Australia y otro en España, volvió a repetir en España en febrero, en marzo en Australia y apenas hace unos días en Francia.

¿Quién es Chisto van Rensburg, su entrenador?

Fue durante la pandemia, «cuando encontré a mi entrenador Chisto van Rensburg, que llegó a ser Top 20 y un gran jugador de dobles (con una victoria en el abierto de Australia en 1985), que ha sido quien me ha preparado para lo que me esperaba en el circuito». El extenista sudafricano es buen amigo también del español Emilio Sánchez Vicario, que llegó a ganar 15 títulos ATP y ser N.7 del ranking en 1990, «con el que preparé duro la gira de tierra y quiero darle las gracias porque sin él no estaría aquí».

Tras obtener su primera victoria en un Grand Slam, Contreras, que con su clasificación para la siguiente ronda ya ha ganado más dinero (86 mil euros) que los premios que había (59 mil 737 euros) alcanzado hasta el momento, se declaró «feliz de la vida de estar en París y a seguir con el sueño».

Fernanda Contreras se convierte en la sexta mexicana que juega un Grand Slam

La mexicana Fernanda Contreras, de 24 años y 204 del mundo, derrotó en el tercer partido de la previa a la suiza Joanne Zuger por 6-1, 3-6 y 6-3. Une su nombre a los de Yolanda Ramírez, Elena Subirats, Patricia Montaño, Angélica Gavaldón y Renata Zarazúa como las mexicanas que han participado en un Grand Slam.

La más destacada fue Ramírez, que quedó segunda en dos ocasiones en Roland Garros, en 1960 y 1961, además de ganarlo en dobles en 1958. Subirats alcanzó los cuartos en 1968, mientras que Gavaldón disputó 24 grandes y alcanzó los cuartos de final de Australia en dos ocasiones, 1990 y 1995. La última mexicana en un grande fue Zarazúa, que jugó el cuadro final de París en 2020 y ganó un partido.