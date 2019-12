Quentin Tarantino piensa filmar ‘Kill Bill 3’

CIUDAD DE MÉXICO.-Quentin Tarantino ya está planeando su próxima película. Después de abandonar el proyecto de Star Trek, que ahora desarrollará Noah Hawley, el realizador se está planteando sumar una nueva entrega a Kill Bill.

Así contestó el director cuando le preguntaron por Kill Bill Vol. 3 en el programa Andy Cohen Live, en donde relató que había ido a cenar con Uma Thurman a un restaurante japonés, en donde hablaron de la posibilidad de filmar una nueva cinta.

“Bueno, tengo una idea de lo que haría. Eso fue todo, conquistar ese concepto, exactamente lo que le sucedió a La Novia desde entonces y qué quiero hacer. Porque no quiero simplemente aparecer con otra aventura, no se lo merece.

“La novia ha luchado mucho y duro. Ahora tengo una idea que podría ser interesante, aunque no la haría de momento … Sería por lo menos dentro de tres años o algo así. Pero definitivamente está sobre la mesa”, reveló.

En las dos primeras películas, Thurman interpreta a La Novia, una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron. La actriz recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en ambas entregas en 2003 y 2004.

Parece ser que Tarantino no está dispuesto a firmar ninguna cinta pronto ya que admitió que Kill Bill Vol. 3 de hecho sería su próximo proyecto. Actualmente tiene planes para una obra de teatro y una miniserie de televisión.

El estadunidense ha arrasado este año con Once Upon a Time in Hollywood, con la que ha conseguido cinco nominaciones a los Globos de Oro: Mejor película en la categoría de comedia o musical, Mejor guion, Mejor director, Mejor actor de comedia o musical para Leonardo DiCaprio y Mejor actor de reparto para Brad Pitt.