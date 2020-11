Quedan sin reportar 63% de casos de phishing

CIUDAD DE MÉXICO.- El 63 por ciento de las personas que se encontraron con phishing o fueron víctimas de uno de estos ataques no lo reportan, según información de la empresa de ciberseguridad Avast.

El phishing es una técnica de engaño en línea en la que se busca robar información personal de los usuarios.

En el País, el 47 por ciento de las víctimas de phishing y el 44 por ciento de quienes tienen un encuentro con esta amenaza en línea no lo reportan pues desconocen a quién acudir a la hora de hacer la denuncia.

“Otra de las razones importantes (por las que no se denuncia) es que no se les informó de la suplantación de identidad, no saben donde se pueden informarse de la estafa y donde pueden darse cuenta de si es algo que realmente ya les pasó”, mencionó Javier Rincón, gerente para México de Avast.

El 23 por ciento de las víctimas de phishing creen que no vale la pena hacer el reporte, el 11 por ciento que la información robada no era de valor, el 6 por ciento se sienten apenados, por lo que deciden no hacer la denuncia, y el 4 por ciento alega que la pérdida financiera no fue muy alta.

El 20 por ciento de las víctimas de phishing han tenido perdidas económicas, el 16 por ciento indicó que el impacto en sus finanzas ha sido de 6 mil 900 pesos o más, mientras que el 10 por ciento dijo que sus pérdidas fueron de no más de mil pesos.

Para el 37 por ciento que eligió hacer una denuncia, la vía más popular para entablar el reporte fue acudir a la policía.

“La gente que sí ha sido víctima de phishing lo que más reporta es directamente a la policía, también va relacionado sobre todo con las pérdidas monetarias, entonces reportan de esta manera que alguien le robó dinero”, comentó Rincón.

La segunda forma de la que lo reportan es con la compañía a la que el delincuente dice pertenecer, por ejemplo, los usuarios notifican directamente al banco o a la tienda a que alguien está defraudando en nombre de las empresas para que hagan algo al respecto.

En el contexto de trabajo, el 16 por ciento ha reportado a la empresa donde labora que se encontró con phishing y el 18 por ciento que cayó en un ataque de este tipo, estos reportes generalmente son realizados ante el departamento de tecnología de las empresas.

Rincón recordó que el phishing también se vale de métodos que no necesariamente requieren de internet para robar información, por ejemplo, llamadas telefónicas o incluso campañas fraudulentas de apoyo social como fue el caso de las tarjetas con apoyo económico por la crisis del Covid.

Mediante esta estrategia los delincuentes enviaban tarjetas de cartón y pedían que se realizara un pago de 300 pesos en tiendas de conveniencia para activar la tarjeta, a través de esta estafa se lograron reunir cerca de 200 mil pesos, aseguró Rincón.