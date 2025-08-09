Queda joven herida tras chocar por omitir señal de alto

NUEVO LAREDO, TAM .- Un choque entre una camioneta y un automóvil en el sector Centro de la ciudad dejó a una joven con heridas leves en la cabeza, generando preocupación entre los transeúntes que presenciaron el incidente. Afortunadamente, la mujer afectada no sufrió lesiones de gravedad.

Diana Denisse, de 19 años, circulaba en su automóvil Jaguar modelo 2002 por la avenida Reynosa, cuando al llegar a la intersección con la calle Madero no respetó la señal de alto y fue impactada por una camioneta Saturn modelo 2008, conducida por Jorge Alberto, de 20 años.

El choque se produjo en una de las intersecciones más transitadas del centro, causando daños considerables en ambos vehículos. Personal de Protección Civil llegó rápidamente al lugar para atender a los involucrados. Tras realizar una revisión, se detectó que Diana Denisse presentaba un sangrado en la cabeza, pero sus heridas fueron calificadas como no graves.

Los paramédicos le brindaron las primeras atenciones en el lugar, y aunque en un inicio su estado de salud generó preocupación, pocos minutos después se confirmó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. La joven permaneció en el lugar del accidente para continuar con las diligencias.

Por su parte, el conductor de la camioneta, Jorge Alberto, resultó ileso, aunque su vehículo sufrió daños considerables en la parte delantera. El joven relató a las autoridades que la conductora del Jaguar no hizo el alto correspondiente, lo que provocó la colisión.

Testigos del incidente coincidieron en que Diana Denisse no respetó el señalamiento de alto, a pesar de que los indicativos viales en la esquina eran claros.