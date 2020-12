Queda en promesa proyecto de Tuxpan

Con cerca de 40 millones de dólares invertidos desde 2018, la empresa española desistió del proyecto en junio pasado al no lograr un acuerdo con CFE

CIUDAD DE MÉXICO.- A cinco meses de que el Gobierno federal prometió rescatar un proyecto de una nueva termoeléctrica en Tuxpan, en Veracruz, tras su desencuentro con la empresa Iberdrola, el Ayuntamiento y la iniciativa privada aseguraron desconocer cuándo será el inicio de obras para la central de ciclo combinado.

Con cerca de 40 millones de dólares invertidos desde 2018, la empresa española desistió del proyecto en junio pasado al no lograr un acuerdo con Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el precio del gas que ésta le distribuiría desde un ducto que viene de Texas, Estados Unidos.

El Gobernador Cuitláhuac García afirmó entonces que la Secretaría de Energía y la CFE rescatarían la obra, pero el Alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha indicó que hasta ahora no se ha informado nada.

“No hay nada al respecto, no sé si estará en proyecto la nueva termoeléctrica, lo desconozco aún y todos en Tuxpan esperamos que se dé, sobre todo por evitar la contaminación que durante muchos años ha generado la central termoeléctrica Adolfo López Mateos”, expuso.

Es necesaria una inversión fuerte, remarcó para convertirla a gas, a ciclo combinado.

“Todo está abandonado, dejaron el puro terreno, tienen todos los permisos y pues ya no hay maquinaria, no hay nada. No hay ni personal, todas las casas que tenían rentadas”, apuntó.

En tanto, Ángel Martínez Zavala, integrante de Coparmex, explicó que el predio, cercano a la vía Tuxpan-Tamiahua, sigue perteneciendo a la empresa extranjera, pero ahora está catalogado como “reserva estratégica” para proyectos futuros.

“Está totalmente parada la obra. Iberdrola, lo que tenía provisional aquí, se lo llevó todo. Platiqué con el gerente de la obra y me dijo que no tenían intención de venderlo, que iban a esperar a ver qué pasaba, que ya le metieron mucho dinero para uso de suelo e impacto ambiental, trámites. Apuestan a esperar que cambie el sexenio”, comentó en entrevista.

Recordó que hace unos días el Gobierno federal incluyó entre 29 nuevos proyectos la creación de un subsector dentro de la planta Adolfo López Mateos, con una inversión de 12 mil 157 millones de pesos, sin que se sepan si se trata de la misma obra.