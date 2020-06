¿Qué se le imputa al asesino de George Floyd?

MINNESOTA.- Este miércoles, la Fiscalía del estado de Minnesota agravó los cargos en contra de Derek Chauvin, oficial que recargó su rodilla sobre el cuello de George Floyd hasta provocarle un paro cardiovascular, y los elevó de asesinato en tercer grado a asesinato en segundo grado.

La diferencia entre estos señalamientos radica -de acuerdo con la mayoría de los códigos penales del mundo, incluido Minnesota- en la intencionalidad del delito.

El asesinato en tercer grado se comete, en concordancia con los estatutos de Minnesota, cuando la persona que privó de la vida a otra no lo hizo de manera intencional, pero sí llevó a cabo la acción en condiciones consideradas peligrosas para los demás.

La condena por este tipo de delitos no podrá sobrepasar los 25 años de cárcel.

Ahora bien, el cargo de asesinato en segundo grado -que fue el que el Fiscal general de Minnesota, Keith Ellison informó hoy- consiste en que la persona que causó la muerte de la otra lo hizo consciente de la consecuencia de sus actos, pero sin premeditación.

“Causa la muerte de un ser humano con el intento de efectuar la muerte de esa y otra persona, pero sin premeditación”, dicta la subdivisión 1 del 609.19 de los estatutos del estado.

El tiempo de condena por ese delito no será mayor a 40 años de cárcel.

Finalmente, el segundo cargo que se le imputó a Chauvin fue el de homicidio en segundo grado (entendido en inglés como “manslaughter in the second degree”). Lo que esto comprende es una acción que provocó la muerte de una persona a partir de la negligencia culposa del homicida en la que se tomó un riesgo consciente de causar la muerte o herir a otro.

Al cometer este acto, la persona en cuestión deberá pagar una multa de no más de 20 mil dólares y pasar un tiempo de no más de 10 años en prisión.

Este segundo señalamiento no fue modificado por parte del fiscal estatal.

Aunque la Fiscalía de Minnesota anunció el agravamiento de los cargos en contra de Chauvin, deberá ser un juez el que determine si dicha resolución procede.