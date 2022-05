¿Qué sabemos de la hepatitis infantil aguda que afecta a niños?

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas se han detectado casos de hepatitis infantil de origen desconocido entre menores de entre 2 y los 6 años de edad, en varios países del mundo, pero ¿qué sabemos acerca de la epidemia que esta afectando a varios niños del mundo?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se han registrado 348 casos probables de hepatitis de origen desconocido y que se han acelerado los estudios sobre el posible papel del adenovirus y de la infección por Covid-19.

Según la OMS, se han notificado casos en 20 países, con 70 casos adicionales de otros 13 países que están pendientes de clasificación a la espera de que se completen las pruebas.

«En la última semana se han producido algunos avances importantes con las investigaciones adicionales y algunos refinamientos de las hipótesis de trabajo», dijo en una conferencia de prensa Philippa Easterbrook, del programa mundial de la OMS sobre la hepatitis.

«Actualmente, las principales hipótesis son la que implican al adenovirus, y también sigue siendo importante el papel del Covid», dijo.

¿Qué dicen los médicos y especialistas?

De acuerdo con BBC new médicos y especialistas manejan las siguientes hipótesis:

– La primera posibilidad: el virus de la hepatitis A, B, C y E se descarta porque ninguna muestra ha resultado positiva para estos virus.

– Alguna intoxicación por alimentos, bebidas o juguetes. Las toxinas o venenos pueden afectar al hígado de forma muy grave. De momento no parece probable porque no se ha encontrado ningún nexo en común entre todos los casos, pero no se descarta la posibilidad de un tóxico todavía desconocido.

– Tampoco parece que sea de origen bacteriano, no cursa con fiebre.

– Ningún niño había sido vacunado contra la Covid-19 por lo que también se descarta que sea un posible efecto secundario de la vacuna.

– Algunos, no todos, han dado positivo para SARS-CoV-2. Una hipótesis sería que la infección por el coronavirus dejara a los niños más vulnerables a otras infecciones. Tampoco se puede descartar una posible complicación o secuela de la Covid-19.

– Sin embargo, la hipótesis que parece de momento más probable para algunos investigadores es la de una infección por adenovirus. La mitad de los casos han dado positivo para estos virus, que normalmente causan diarrea, vómitos y síntomas parecidos al catarro.

¿Qué es la hepatitis y cuales son los síntomas?

La hepatitis es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede ser muy diversa: infecciosa (viral o bacteriana), inmunitaria (hepatitis autoinmune) o tóxica (alcohol, sustancias tóxicas o fármacos).

Los síntomas son: dolor abdominal, vómitos, diarrea, ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas), picor cutáneo, coloración oscura de la orina y deposiciones con poca pigmentación.

¿Qué dicen los especialistas en México?

Luego de que la Secretaria de Salud de Nuevo León detectará los primeros cuatro pacientes infantiles con hepatitis aguda.

La funcionaria estatal indicó que no se tiene un agente causal específico, pero hay diferentes teorías y en un porcentaje de casos, de alrededor del 30 por ciento se ha aislado de forma paralela un virus respiratorio (adenovirus), pero «todavía no tenemos la certeza de que este sea el agente que está ocasionando la inflamación del hígado».

Asimismo, mencionó que los casos son más comunes en menores, durante la ola de calor que es cuando se incrementa

los problemas gastrointestinales.

Comentó que generalmente la hepatitis en los niños ha sido relativamente benigna y ha sido ocasionada por el virus que se conoce como «Hepatitis A». Pero en estos 300 casos a escala mundial, no se ha detectado dicho virus «que es lo que hubiésemos esperado».

El estado de salud de los menores se encuentra estable y sigue en evaluación si es que el virus evoluciona.