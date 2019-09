Que pongan a trabajar a ‘ninis’, pide líder sindical

NUEVO LAREDO, TAM.- Los apoyos del gobierno federal en programas sociales como de los adultos mayores y mujeres embarazadas, están bien, más no así las aportaciones económicas que se dan a los “ninis”, toda vez que estos no producen nada y ni siquiera quieren trabajar.

Así lo manifestó Luis Eduardo Martínez López, secretario general del Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, al criticar los recortes que se planean para el presupuesto del 2020, todo a fin de favorecer más los apoyos sociales, entre ellos el de los jóvenes “ninis”.

“Es algo que no se había vivido, como decían antes “que te mantenga el gobierno”, y ahora está sucediendo, son programas que trae el Presidente de la República y que en un momento dado no se ven bien, a los abuelos y embarazadas está bien, pero dar dinero a gente que no produce nada, no está bien”, dijo.

Consideró que en su lugar se debe promover más la inversión y poner a trabajar a los jóvenes que de momento no lo están haciendo.