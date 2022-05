¿Qué es una hernia hiatal, lo que llevó a Eduin Caz al hospital?

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme alarmó a sus más de seis millones de seguidores la tarde del 8 de mayo cuando informó que se encontraba hospitalizado. El cantante acudió de emergencia después de haberse desvanecido tras su concierto en el Foro Sol la noche del sábado 7 de mayo.

Este lunes dio detalles del padecimiento que lo obligó a atenderse y según explicó es un problema de salud con el que ha vivido por varios años: una hernia hiatal. Se estima que entre el 20 y 30% de la población sufre esta enfermedad y muchos no lo saben.

«Los que son mis verdaderos fans saben que tengo hernia hiatal crónica que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla es más hasta cancelarla y ese día se me olvidó por completo», expresó Caz en un video publicado este lunes.

¿Qué es una hernia hiatal?

Definido por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, una hernia hiatal sucede cuando «una parte del estómago pasa por encima del diafragma». Esto quiere decir que una parte del estómago se inflama y sale del lugar que le corresponde a través de una abertura en la estructura, en este caso es el hiato: un orificio entre el tórax y el abdomen que permite que los alimentos pasen hasta el estómago cuando comemos.

Si es pequeña esta hernia puede ser que no presente síntomas, pero a partir de cierto tamaño puede haber un reflujo esofágico que provoque complicaciones, sin embargo sólo el 10 por ciento de los casos presentan algunos de los siguientes síntomas:

-Reflujo gastroesofágico (Acidez o ardor, desde el estómago hacia la garganta)

-Regurgitación (paso de alimentos que se notan ácidos o amargos desde el estómago hasta la boca).

-Gases en forma de eructos

-Dificultad al respirar (si se aspira ácido del estómago en el aparato respiratorio)

-Afonía o sensación de carraspera porque la laringe se ha irritado con el ácido.

-Dolor de espalda en la parte dorsal, causado por el reflujo.

«Llegué al hotel y me pegó un dolor pero con una acidez que era un dolor en el corazón y en la espalda que me caí, me derrumbe, sentí caliente todo el pecho, como si me prendieran fuego por la espalda, ya no aguante y me desvanecí… llegó la ambulancia, me llevaron a un hospital y me canalizaron», detalló el intérprete sobre los síntomas que enfrentó.

Además el cantante aseguró que tuvo consecuencias en sus cuerdas vocales; esto se debe a causa de la irritación provocada por la acidez y el reflujo.

Este padecimiento puede aparecer por distintas causas, que pueden ir desde la hereditaria o congénita, que supone que la persona nació con el hiato más amplio de lo normal, hasta que sufrió una lesión, traumatismo o cirugía. Asimismo porque los músculos cercanos al hiato han tenido una presión grande quizá por vómitos, tos crónica, estreñimiento o por levantar objetos pesados o incluso a consecuencia de la edad, ya que el músculo del hiato se debilita y se amplía, es por esto que el 80% de las personas que lo padecen son adultos de más de 50 años.

La causa más común es la ingesta de alimentos que favorecen el relajamiento del esfínter del esófago, que deja que la hernia se forme. Estos alimentos son irritantes, por ejemplo: grasas, café, especias, chocolate, bebidas alcohólicas y el tabaco.

Por esta razón es que el tratamiento, además de poder ser farmacológico con medicamentos para disminuir la acidez o para fortalecer los órganos, también incluye medidas higiénico-dietéticas evitando alimentos irritantes y realizando actividades como ejercicio físico o esperar 2 horas para tomar siestas después de comer.

«Tengo que empezar otra vez todo lo que había ganado estos días del gimnasio, hacer dieta, dejar el café que tomo en las mañanas, todas las cosas que me causan reflujo en mi cuerpo: el tomate, la pizza, la harina y me tengo que hacer otros estudios del estómago», compartió Eduin sobre su tratamiento.

¿Una hernia hiatal puede causar cáncer?

Aunque no es una consecuencia inevitable, una hernia hiatal sí podría desencadenar cáncer de esófago después de varias complicaciones, esto se debe a que, si no se atiende y se previene la evolución de este padecimiento, la mucosa del esófago puede cambiar y transformarse en una mucosa parecida a la del estómago, que es más resistente al ácido, pero si esta mucosa aparece en esta zona podría ser un factor de riesgo para el cáncer.

Entre otras complicaciones está la Esofagitis, que sucede cuando se inflama el esófago, úlceras con dolor en el pecho o el abdomen, dificultad al tragar o hemorragias.