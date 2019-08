Pumas guarda silencio ante nueva ‘injusticia’ arbitral

CIUDAD DE MÉXICO.-Alfredo Saldívar, portero de Pumas, evitó hablar del arbitraje de Marco Antonio Ortíz Nava, luego de que en la primera mitad el partido se detuviera en tres ocasiones por revisiones del VAR.

Una de ella, fue al minuto 30, cuando se vio una mano de Ariel Nahuelpán en el área, la cual ni los abanderados vieron. Minutos más tardes, patada de Camilo Sanvezzo sobre David Cabrera, en una jugada peligrosa que el mismo silbante revisó en el VAR, sin embargo, tampoco se marcó.

“Vamos a ser autocríticos, esto se podría evitar si guardamos la concentración, si mantenemos la intención que tiene Míchel, para qué vamos a hablar de los árbitros”, comentó tras el partido de la Jornada 4 del Apertura 2019. Para Saldívar, el funcionamiento ante Tijuana y contra Tigres fue bueno pero la concentración terminó pesando en los últimos dos resultados, destacando el cierre de los partidos.

Pumas se estrelló con un muro y cayó en su visita a Tijuana Atlante obtiene su primer triunfo del Apertura 2019 “En cuanto al funcionamiento bien, lo que pasó con Tigres fue ese grado de concentración para hacer los goles. Ahora regalamos el primer tiempo, al final quisimos pero no pudimos”, mencionó. Por otra parte, el técnico universitario Míchel González, también rescató los últimos 45 minutos ante Xolos.

“La primera parte no tuvimos nada de lo que pretendemos ni de lo que entrenamos.

La segunda parte fue distinta, la segunda parte no ha tenido nada que ver con la primera” Sobre el hecho de recibir goles y no poder dejar su arco en cero las últimas dos jornadas, Míchel afirmó que no se puede juzgar solo a la zona defensiva, por lo que prefiere realizar un balance global del desempeño.

“No podemos valorar solo una línea, el equipo en la primera parte no ha estado bien y eso significa que todos nos hemos equivocado, el primero yo, no hemos estado bien en ningún balance ni en lo ofensivo ni en lo defensivo”.