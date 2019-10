Puede Veracruz ser desafiliado

Los Tiburones perderían la categoría y serían desafiliados en caso de no jugar. [AP]

CIUDAD DE MÉXICO.- Si los integrantes de los Tiburones Rojos no se presentan el próximo viernes a jugar ante Tigres, descenderán de manera automática y comenzará un proceso de desafiliación.

Así lo explicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga BBVA, en conferencia de prensa, a su regreso del puerto jarocho donde se entrevistó con la plantilla, a la que le dejó claro que mientras no meta su recurso de controversia nada pueden hacer por ella para apoyarla a recuperar sus adeudos.

“Nos encontramos maniatados para apoyarlos. No sé qué decidan, en la plática de hoy, me dijeron que quedaban en ‘stand by’, que lo iban a pensar. No tomaban la propuesta que le hicimos como Liga y en el caso de que se metan las controversias, entre más rápido mejor, buscaríamos que antes de terminar la fase de calificación se dictaminara”, explicó Bonilla.

“Si el club Veracruz no se presentara a jugar el próximo viernes, el reglamento es claro. Aquel club que no se presente, desciende automáticamente y se iniciaría el proceso de la desafiliación”.

El presidente de la Liga BBVA dijo que en 16 años de su carrera nunca se había encontrado una situación como la que impera en Veracruz, donde los jugadores tienen contratos de palabra y otros registrados ante la Federación.

“Como en cualquier tribunal, como sería en FIFA o el TAS, tienen que presentar la mayor documentación posible, cualquier documento fehaciente que ayude a que esto se solucione. Siempre habían existido diversos tipos de contratos, es la primera vez que en 16 años me encuentro con acuerdos verbales, por eso tuve que consultar con fiscalistas, con la afianzadora, para saber si se podía considerar el acuerdo en ambos casos, la respuesta fue negativa”, sentenció.

Bonilla también reveló que ya se entrevistó con Fidel Kuri, dueño del cuadro escualo, quien le explicó que tiene problemas de liquidez, los cuales espera solucionar esta semana.

Lo que no va a poder evadir Kuri Grajales es que la investigación que se le viene por haber transgredido los valores y el código de ética de la Liga, al haber hecho convenios de palabra con los integrantes del equipo.

El titular de la Liga BBVA indicó en caso de que el Veracruz pierda la categoría, este sería el único descenso este año deportivo.