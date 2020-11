Publicarán diarios de Alan Rickman en 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- Los diarios del difunto actor Alan Rickman, más conocido por interpretar a “Severus Snape” en las películas de Harry Potter, se publicarán en un libro que saldrá en el otoño de 2022.

Como informó The Guardian, los diarios de Rickman cubrieron todo, desde sus pensamientos sobre la actuación hasta sus ideas sobre las amistades y la política.

“Los diarios revelan no sólo al actor Alan Rickman sino al verdadero Alan, su sentido del humor, su aguda observación, su artesanía y su devoción por las artes”, dijo a The Guardian la viuda de Rickman, Rima Horton.

Entre las memorias del actor hay historias entre bastidores del set de Harry Potter, del que formó parte durante una década (2001 a 2011).

Los 27 volúmenes de diarios escritos a mano, que abarcan más de 25 años de la vida y la carrera de Rickman, serán editados en un solo libro.

El actor británico comenzó a escribir sus diarios a principios de los 90 con la intención de publicarlos.

Cuando Rickman comenzó este proyecto personal, su carrera había despegado con papeles que incluían a “Valmont” en la obra de teatro Las Amistades Peligrosas en el Royal Shakespeare Company y en el cine como “Hans Gruber” en Duro de Matar de 1988.

Continuó documentando su carrera mientras aparecía en las películas de Harry Potter, Realmente Amor, Héroes Fuera de Órbita y más.

Rickman escribió un diario hasta el 2016, cuando murió de cáncer de páncreas a los 69 años.

La editorial Canongate ha adquirido los derechos del libro, supuestamente titulado “Los diarios de Alan Rickman” y será editado por Alan Taylor.

“Estoy encantada de que Canongate publique los diarios de Alan y no podría haber deseado un mejor nombramiento de editor que Alan Taylor”, expresó Rima Horton.

