Protesta Laferte desnuda en Latin Grammy

AGENCIA REFORMA.- En su paso por la alfombra roja de los Latin Grammy, la cantante Mon Laferte mostró sus senos al desnudo y un mensaje pintado en su pecho a modo de protesta por la ola de violencia que está ocurriendo en su país, Chile.

“En Chile torturan, violan y matan”, dice el texto.

La intérprete ganó este viernes viernes un Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Norma en la pregala del evento, ceremonia no televisada y en donde se entregan cada año la gran mayoría de los galardones de la Academia Latina de la Grabación.

Mon Laferte aprovechó su discurso para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en el país, que ha vivido multitudinarias manifestaciones en las últimas semanas en contra del modelo neoliberal y la desigualdad.

“Esto es para Chile. Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile”, dijo la celebridad.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”.