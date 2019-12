Protagoniza Ochmann ‘Ligando Padre’

CIUDAD DE MÉXICO.- Puede que Mauricio Ochmann sea un galán, pero es evidente que ya no se cuece al primer hervor.

Por eso fue el actor indicado para interpretar a un ligador empedernido en la próxima cinta de Pedro Pablo (Pitipol) Ibarra, Ligando Padre, que el jueves por la noche realizó su claquetazo oficial.

“A mí me toca hacerla de un papá cuarentón que no más no quiere sentar cabeza. Ya hace unos años me la había propuesto Conchita Taboada, la productora, y pues me dijo que no daba por la edad.

“Ahora ya doy la edad y ya la hago de un maduro muy joven que conserva el espíritu, pero de pronto le sale una hija y además lo va a hacer abuelo porque ¡está embarazada!”, platicó Ochmann en entrevista.

El esposo de Aislinn Derbez da vida a Pedro, el protagonista de la historia que cada vez se acerca al final de su rodaje.

En un mansión ubicada en Coyoacán, la producción reunió a parte del elenco en el que se encuentra Fiona Palomo (Aline), Sandra Echeverría (Helena), Paly Duval (Lorena), Juan Diego Covarrubias (Gabriel), Diana Bracho (Ofelia), Mauricio Barrientos (Montemayor), Ana Claudia Talancón (Paula) y Emilio Guerrero (Juan Manuel).

“Soy la chica joven que la riega por completo. Quiere conocer a su papá y le digo que estoy embarazada. Lo meto en un lío tremendo”, apuntó Fiona.

“Y yo soy la mamá, que fui madre súper joven, de Aline. No sabe qué hacer porque sabe que la tiene que apoyar, pero debe entender bien cómo está el rollo con que ella quiere conocer a su papá”, añadió La Talancón.

Tanto el talento como el director resaltaron la importancia de que el contenido del argumento gire en torno a los valores familiares, a los aprendizajes por medio de los errores y a la armonía a través de la comunicación, el acuerdo y el respeto.

“Es una historia muy linda con momentos muy emocionales, ves personajes de todo tipo, muy contrastantes, entonces no es una perspectiva única. Me encanta que sea de valores familiares y muy armoniosa. Es divertida, pero muy profunda”, aseguró Sandra Echeverría.

Ligando Padre inició el rodaje en diversas locaciones de la Ciudad de México hace cinco semanas y concluirá filmación el próximo lunes por lo que ya están listos para las vacaciones decembrinas.

“Ya es hora de descansar, fue un año intenso y por eso seguimos alistando temas personales y profesionales, pero mientras, a vacacionar”, dijo Ochmann.