Propone el Truko atender el problema del agua

En la plaza principal de Miquihuana municipio ubicado en el suroeste del estado, llegó el candidato de la coalición “Va por Tamaulipas” César Truko Verástegui donde reafirmó su orgullo de pertenecer a este sector que le ha permitido conocer su problemática.

En su mensaje quedó claro que sabe cuál es la problemática de Miquihuana, comenzando por aquellos que fueron cancelados por instancias federales así como la falta de agua.

“Aquí en Miquihuana conozco a su gente, he visto que su gente trabaja más, no porque sea del campo no puedo llegar a la gubernatura”.