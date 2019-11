Prolifera oferta de asesinos en TV

'Obsesión Secreta', 'Ted Bundy: Durmiendo con el Asesino' y 'You' son algunas de las producciones que abordan a asesinos. [FotoArte: Leonardo Escamilla/Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.-En tiempos corrientes, en los que la brutalidad, los feminicidios y la violencia de género son noticia constante en todos los medios, el mundo del entretenimiento también tiene sus sorpresas para los amantes de la hemoglobina y las emociones fuertes.

A finales de 2018, You, producción de Netflix, desató una polémica de proporciones globales.

Incluso su protagonista, Penn Badgley, condenaron que se “romantizara” comercialmente la figura de acosadores y asesinos.

Desde entonces, por las plataformas streaming desfilan historias con esa visión “políticamente incorrecta”, como la cinta (también en Netflix) Obsesión Secreta, sobre una joven que caerá en manos de un asesino enamorado de ella.

Y en salas del País, recientemente estuvo Ted Bundy: Durmiendo con el Asesino, en la que se profundiza sobre la faceta encantadora del famoso asesino serial.

¿Se simpatiza con la representación fílmica o televisiva con criminales que no son ejemplo para nadie?

“Hay una idealización del asesino. En general, las producciones tienden, de esta forma, a entretener y mostrar el horror como algo fascinate, como lo de Ted Bundy, que, por un lado, trata de explicar esa ‘glamourización’, y, por otro, lo enaltece como algo que fascina al espectador”, expresa el crítico e investigador cinematográfico Rafael Aviña.

Analista experto de cine de horror y autor de libros sobre las andanzas fílmicas de diversos asesinos seriales, Aviña puntualiza que así como la oferta de estos contenidos busca despertar el morbo, hay un porcentaje que, con seriedad, pretenden crear entendimiento entre el público.

“Hay producciones como Mindhunter (cuya segunda temporada estrenó este año), que tienen una visión realmente sensible sobre el tema. Su protagonista (Jonathan Groff) no es un policía que va a matar a asesinos, sino un detective que sin la tecnología y presupuestos de ahora fue pionero en los perfiles criminales, algo con lo que, de alguna forma, podrían evitar que un asesino culmine sus actos”.

Tan sólo al buscar “serial killer”, el catálogo de los servicios de plataformas, como la ya mencionada, Amazon Prime Video, Claro Video y HBO, arrojan más de 500 producciones (películas, cortos, documentales y series) que dan cuenta de sucesos sangrientos.

Inside the Manson Cult: The Lost Tapes Ctc Version, una producción del año pasado sobre Charles Manson, estaba entre las más vistas en Claro Video.

En HBO, la tercera temporada de True Detective destacó con la investigación de la desaparición de dos niños desaparecidos en Ozarks, Arkansas.

Ver en pantalla este tipo de historias violentas podría aprovecharse como un recurso didáctico, opina el ex perito investigador y experto en criminología Roberto Coria.

“Nadie nace absolutamente malo, nadie nace siendo un criminal. Ese tipo de conducta (del asesino serial) es un constructo de factores psicosociales que pueden remontar a la infancia, a una relación terrible con la figura materna o paterna a ser víctimas del bullying.

“Conocer los detalles de alguna manera nos hace comprender que un asesino es algo muy cercano a nosotros y de tener mayor claridad sobre su mente”, afirmó Coria.

A pesar de la popularidad de narraciones sobre la mente criminal, Guadalupe Gutiérrez, psicóloga especialista en crimen, advirtió tajantemente que un homicida no debe ser digno de admirarse.

Por ello hay que ver con cuidado producciones donde se trate de descubrir las razones por las que una persona decida matar a otros, como The Case Against Adnan Syed (HBO), sobre un condenado a cadena perpetua por asesinar su ex novia.

“Al mostrarlos (a los asesinos) realmente como son, las series tienden a una búsqueda de la sensibilidad. No para verlos como personas lindas, esto es para entender quiénes son, qué pasó en sus vidas y tratar de entenderlos. Pero jamás justificarlos.

“Porque ellos son narcisistas, buscan sentirse superiores por sentirse sensibles y con carencias. Ellos sentencian a otros porque piensan: ‘Si yo estoy destruido, también te voy a destruir”, dijo Gutiérrez.