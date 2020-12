Prohíben música en vivo en bares y restaurantes: Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al publicarse el nuevo Acuerdo de reactivación económica en Tamaulipas, se confirmó que no habrá Ley Seca durante los festejos decembrinos, pero se mantiene la restricción de venta, únicamente para los domingo.

En el caso de los restaurantes, podrán continuar con la venta de alcohol con alimentos de lunes a jueves hasta las 23:00 horas, pero ahora los viernes, sábado y domingo el horario límite será hasta las 20:00 horas.

Continúa la prohibición para el servicio de buffete y tampoco habrá música en vivo en los establecimientos de alimentos, en tanto que los horarios de apertura y cierre continuarán como hasta ahora, permitiendo la venta de alimentos hasta las 22:30 horas como última llamada, y cierre del restaurante será a las 23:00 horas.

Para los tianguis, puestos fijos y semifijos, se mantiene la capacidad del 30 por ciento, con servicio de lunes a domingo hasta las 4:00 de la tarde, sin embargo, se establece que “cada puesto deberá estar distanciado al menos 5 metros uno de otro, y se prohíbe la venta a personas que no porten cubrebocas, no se apliquen gel antibacterial y no guarden la sana distancia”.

Para los hoteles, la capacidad continuará al 75 por ciento y se permite el uso de alberca por horarios, sólo para huéspedes, los restaurantes de los mismos seguirán al 50 por ciento, sin servicio de buffete y ya se permite el servicio al cuarto.

El comercio al por menor en tiendas de autoservicio continúan sin cambios en horarios en municipios en Fase 2 hasta las 8:00 de la noche.

Se establece en depósitos, tiendas de abarrotes, conveniencia y/o especiales, la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 8:00 de la noche, sábado hasta las 3:00 de la tarde, quedando prohibida la venta de alcohol el domingo en todos los establecimientos.

Para las iglesias, también continúan las mismas medidas, pudiendo celebrar cultos o misas, los días miércoles, sábado y domingo, con una capacidad de aforo del 25 por ciento.

En cuanto a las actividades deportivas al aire libre y en espacios cerrados, en el municipio de Victoria, sus ejidos, sus localidades y/o zonas rurales, y en el municipio de Tampico quedan suspendidas.

Además de estas medidas, se deberán dar cumplimiento en cualquier giro o actividad con el uso de cubrebocas, la instalación de filtros sanitarios para la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial, además de colocar el tapete o solución desinfectante de calzado y respetar la sana distancia.

Respetar el doble no circula en Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico, Valle Hermoso y Victoria.

“El presente Acuerdo tendrá una vigencia hasta el 6 de enero del año 2021; sin perjuicio que pueda ser adicionado o modificado, tomando en consideración las circunstancias que prevalezcan, en el avance, propagación o evolución del virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.