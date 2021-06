Programa piloto daña a empresas transportistas

Los operadores ya no quieren cruzar camiones vacíos por la aduana de Colombia. [Reynaldo García / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Terminaron oficialmente los 6 meses de prueba para enviar los camiones vacíos al Puente de Colombia, y las autoridades de Laredo, Texas se niegan a eliminarlo pese a los daños y costos económicos para agencias aduanales y empresas transportistas de Nuevo Laredo.

Ayer 7 de junio terminó el plazo de 6 meses del programa piloto que inició el 7 de diciembre del 2020, cuando las autoridades aduaneras de Laredo, Texas, y de Nuevo Laredo acordaron no permitir el cruce de camiones vacíos sin la certificación CTPAT por el Puente Internacional de Nuevo Laredo, sino enviarlos al Puente de Colombia.

La ubicación del Puente Solidaridad en la aduana de Colombia genera más gastos para las empresas del autotransporte de carga, más tiempo, mayor consumo de diésel y más cansancio para los operadores, enfatizó el presidente de la Unión Fronteriza de Operadores (UFO), José Antonio García Fuentes, quien pidió al Administrador de la aduana de Nuevo Laredo cancelar la medida.

En los últimos dos sexenios de gobiernos federales se autorizaron varios esquemas que favorecen a la aduana de Colombia, como son la inspección conjunta, paradero para el descanso de operadores, permiso para cruzar materiales peligrosos.

A partir del 7 de diciembre del 2020 son enviadas las unidades vacías hacia el Puente Solidaridad de la aduana de Colombia, porque los funcionarios titulares de la aduana de Nuevo Laredo y la aduana de Laredo, Texas acordaron un plan piloto para agilizar las filas de exportación en el Puente Internacional 3.

El plan piloto por 6 meses, y desde los primeros días es rechazado por dueños y trabajadores de empresas transportistas cuyas unidades no están registradas en el programa CTPAT-FAST, una certificación costosa que permite cruzar vacíos y cargados por el Puente Internacional 3.

Las empresas transportistas sin la certificación CTPAT-FAST no deben cruzar por el Puente Internacional 3 de Nuevo Laredo., sino recorrer 22 kilómetros para llegar al Puente de Colombia a lo largo de una carretera que es calificada como insegura.

Varios operadores de camiones entrevistados sostienen que ya se cansaron de recorrer la carretera hasta la aduana de Colombia.

PLAN DE 6 MESES

