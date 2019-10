Profeco desconoce abusos de Gas Natural

NUEVO LAREDO, TAM.- No hay respuesta del titular de PROFECO hacia la inconformidad de decenas de usuarios de Gas Natural por facturaciones y cobros injustificados.

Ayer, el diputado federal Salvador Rosa Quintanilla, aseguró que no ha sido atendido a pesar de solicitar formalmente desde hace semanas una audiencia para dialogar con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, quien ordenó el cierre de delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicio de la Profeco en varias ciudades del país, entre ellas Nuevo Laredo.

También, Rosas Quintanilla dijo que la Profeco debe investigar el desempeño de Gas Natural porque decenas de usuarios aseguran que se les ha facturado cantidades y consumos que no son reales.

“Seguimos igual, no hay respuesta del titular de la Profeco, no hemos podido hablar con él porque no dan fecha para que que nos reciban y nos escuchen. Nosotros queremos exponer ante el Procurador Ricardo Sheffiel las inconformidades de muchos usuarios, quienes no son escuchados ni atendidos pero siguen pagando el servicio porque lo necesitan”, añadió.