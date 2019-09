Primeros ganadores de los Emmy 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos minutos comenzó la ceremonia de premiación de los Emmy 2019, mejor conocidos como los ‘Oscar de la televisión’.

Aquí te actualizamos la lista de los ganadores conforme vayan siendo anunciados:

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

El primer ganador de la noche fue Tony Shalhoub quien obtuvo la presea a Mejor Actor de Reparto por la serie The Marvelous Mrs. Maisel.

Time for some celebratory brisket as Tony Shalhoub wins the #Emmy for Supporting Actor in a Comedy Series for @MaiselTV! This is his 4th #Emmys win! pic.twitter.com/TqtNwToZks — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Alex Borstein gana por segunda ocasión consecutiva un Emmy por la serie de comedia The Marvelous Mrs. Maisel.

Simply marvelous as @AlexBorstein wins the #Emmy for the second year in a row for Supporting Actress in a Comedy Series for @MaiselTV! #Emmys pic.twitter.com/7ajkz8bi79 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

.@AlexBorstein delivering some words of wisdom after her win for Supporting Actress in a Comedy Series for @MaiselTV. pic.twitter.com/DtCUOxsYo7 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

Phoebe Waller Bridge obtiene el galardón a mejor guión por la serie de comedia ‘Fleabag’.

The #Emmy for Writing for a Comedy Series goes to Phoebe Waller-Bridge for @Fleabag! This is her first #Emmys win! pic.twitter.com/VA7coKBnDb — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

Harry Bradbeer obtiene el Emmy a Mejor Dirección para una serie de comedia por ‘Fleabag’.

Congrats to Harry Bradbeer who wins the #Emmy for Directing for a Comedy Series for @Fleabag! #Emmys pic.twitter.com/swDgZTFXd2 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA EN COMEDIA

Bill Hader obtiene su segundo Emmy como Actor Principal por la serie de comedia ‘Barry’.