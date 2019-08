Primeras declaraciones de Miley Cyrus y Liam Hemsworth tras separación

ESTADOS UNIDOS.- La separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth nos tomó a muchos por sorpresa al punto que ahora dudamos sobre la existencia del “amor verdadero”; una infidelidad le habría puesto punto final a 8 meses de matrimonio.

Apenas en junio pasado la cantante y el actor celebraban. Ellos se casaron en diciembre de 2018 tras varios años de noviazgo. Se conocieron en el set de la película romántica The Last Song.

Mediante un comunicado fue Miley quien anunció la ruptura, a través de su representante.

Más tarde un allegado al aún matrimonio aseguró a People que la separación se veía venir ya que aunque muchos dimos por hecho que se trataba de “la pareja perfecta”, ambos tenían muchos problemas pues no estaban de acuerdo en cosas fundamentales que hacen que una relación funcione.

Posteriormente salieron a la luz imágenes de Miley besando a la modelo Kaitlynn Carter. El engaño nos deja claro algo que no debemos esperar una reconciliación. Aunque los famosos han pedido respeto y privacidad respecto a su situación, ya han emitido sus primeras declaraciones.

Primeras declaraciones de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

A poco de anunciar la división, Miley publicó en redes sociales un contundente mensaje donde indica que el cambio es inevitable.

“No luches contra la evolución porque nunca ganarás. Al igual que en la montaña sobre la que estoy parada, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable. Los Dolomitas no se crearon de un día a otro, pasaron millones de años para que esta magnífica belleza se creara. Mi padre siempre me dijo: ‘la naturaleza nunca se apresura pero siempre esta a tiempo’… Llena mi corazón de paz y esperanza para saber que eso es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso y estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo”.

MILEY CYRUS