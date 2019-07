Primera vacuna contra el VIH comenzará a circular en 2023

CIUDAD DE MÉXICO.-Un equipo de investigadores anunció que a más tardar en 2023 circulará la primera vacuna capaz de prevenir la infección por contagio de las diversas cepas del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y detener, por lo menos en 65 por ciento, la propagación de la pandemia.

“Estamos decididos a desarrollar una vacuna efectiva contra el VIH a escala mundial para reducir la trayectoria de las 1.5 millones de nuevas infecciones estimadas por VIH que están ocurriendo”, señaló Larry Corey, investigador principal, virólogo y miembro de la Facultad del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson, en Seattle.

Por su parte, el infectólogo y epidemiólogo, vicepresidente del Centro de Investigaciones Tecnológicas y Biomédicas y Ambientales de Lima, Perú, Jorge Sánchez, explicó que junto con los Institutos Nacionales de Salud de EU y la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH arrancarán en septiembre un nuevo estudio clínico denominado “Mosaico”, que involucra a 3 mil 800 infectados, asistidos por 55 sitios clínicos, de nueve países.

Tras 12 años de investigación y de demostrar la seguridad en simios, los científicos ahora probarán la eficacia de la vacuna inyectable, que se aplicará en cuatro dosis a lo largo de un año, entre sectores de alto riesgo, sin VIH/Sida, como son hombres que tienen sexo con hombres y transexuales de Argentina, Brasil, Perú, Polonia, España y EU y México (125 personas de Ciudad de México, Mérida, Guadalajara y Cuernavaca).

Detalló que en esta protocolo, en el que también participa el Comando de Investigación y Desarrollo Médico del Ejército de EU y la farmacéutica holandesa Janssen, la mitad de los pacientes adultos recibirán placebo y la otra mitad las cuatro dosis de la vacuna que contienen un vector conocido “Adenovirus serotipo 26” (AdVac), a través del cual transportarán proteínas y los antígenos que se activarán con una respuesta inmunológica de larga duración cuando detecte la presencia del VIH.

La vacuna contiene proteínas y partes del virus: “No estaremos inyectando el virus, si no pedazos de ese virus totalmente modificado para que identifique al VIH, lo combata y no llegue a la sangre ni a las células, ni a ningún órgano vital. Ese virus será destruido”.

El protocolo se regirá por códigos de ética y bioética, derechos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales; se basará en el seguimiento clínico de los participantes y en 2021 se contará con la certeza científica sobre su efectividad.

“Las personas harán su vida cotidiana. Vamos a seguirlas en su rutina”, aclaró tras referir que aunque no es posible extrapolar los resultados de seguridad de los modelos animales, sí cuentan con modelos científicos que garantizan que la vacuna en humanos será eficaz en 65 por ciento.

“La protección no será a ciento por ciento. No lo estamos esperando. Se han hecho los cálculos para 65 por ciento, al menos con esta muestra de esta tamaño”, comentó en entrevista durante la décima Conferencia de la IAS sobre ciencia del VIH, donde mañana presentarán los resultados.

“La vacuna no va a sustituir a otras herramientas importantes, como es el condón, que de forma efectiva previene la infección del VIH, aunque lamentablemente muchas personas no lo usan. La vacuna serpa una herramienta adicional dentro de la gama para protegerse contra el VIH”. Las cepas virales de protección son de amplio espectro, en África predomina la C y en América Latina la B, en ambos casos, activa el sistema inmunológico.

Se desconoce aún el precio de la vacuna, solo que una vez que pasen la fase de eficacia entrarán en contacto con los gobiernos para que tomen las decisiones necesarias de protección.

“La búsqueda de una vacuna comenzó en el momento en que se identificó por primera vez el VIH, hace más de 35 años, pero ha habido muchos desafíos en el camino, debido a las propiedades únicas de este virus, incluyendo su diversidad genética global” declaró Johan Van Hoof, jefe global del Área Terapéutica de Vacunas.