Primaria Niño Artillero cumple 40 años educando

NUEVO LAREDO, TAM.- Alumnos, maestros, autoridades municipales y padres de familia de la primaria Niño Artillero, ayer estuvieron de manteles largos, al celebrar los 40 años de servicio de esta institución que por las tardes se transforma en la escuela Aurelio Uvalle Martinez, misma que brinda apoyo a todos esos niños que presentan alguna dificultad en su aprendizaje.

La ceremonia inicio pasada de las 9:30 de la mañana, en la plaza cívica de la escuela en la que estuvo presente en representación del alcalde Enrique Rivas, el regidor Gerardo Peña, coordinador de los trabajos de la colonia Infonavit así como otros funcionarios municipales.

La directora de esta institución, Felicitas Cabrera Alvarado, mencionó que en estos tres años y medio que ha estado al frente del plantel, todos los trabajos y acciones que se han realizado es pensando siempre primero en los niños. “Esa siempre ha sido mi tónica de servicio, dar lo mejor que podamos de dar para mejorar el entorno de los niños. La misma comunidad está al pendiente de que así sea, que todo se haga por el bien de los niños, no es fácil mantener una escuela por mucho tiempo, pero sí se puede, quien piense que una escuela es un lugar para obtener dinero, está mal, la escuela no es un banco, aquí al contrario, siempre se debe invertir, gastar en todo lo necesario y que el niño utilice, no hay mejor inversión que la educación”, manifestó.

En este gran festejo, se contó con la participación de la Banda Municipal, un grupo de maestras jubiladas ofrecieron un bailable, el Grupo Temoztli del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, además Viviano Flores “El Palomito”, alumno de sexto grado de esta institución que deleitó a todo el público con un par de canciones.