Priístas se suman a Américo porque sus líderes “pactaron con sus verdugos”

REYNOSA, TAM.- Las figuras del priismo de Reynosa encabezados por Óscar Luebbert, Gustavo Rico de Saro, Humberto Valdés Richaud, Daniela Rodríguez, María Esther Camargo, Rodolfo Bermúdez, Salvador Portillo, Eduardo de León, Dulce Nava, Martha Isabel Morato, Norma Delia González, y decenas de priistas decidieron sumarse al doctor Américo Villarreal Anaya porque sus dirigentes y operadores “pactaron con sus verdugos y ofensores”.

En un encuentro en el que estuvieron también empresarios, que al decir de la doctora Maki Esther Ortiz, generan la mitad de los empleos del municipio, el candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas” recibió el apoyo y le dijeron que son gente de palabra, llamaron a la lucha y se comprometieron a marchar por un futuro mejor para Tamaulipas.

Gustavo Rico de Saro, quien se refirió al doctor Villarreal Anaya, expresó, “Le reconocemos como un viejo compañero de batallas” y, pese a que los del tricolor no acostumbran a ventilar sus asuntos y desacuerdos en público, explicó:

“Quienes tienen la posibilidad de registrar candidatos, decidieron pactar con nuestros verdugos y ofensores, pero la militancia y demás amigos que hoy nos hacemos presentes para saludar al próximo gobernador de Tamaulipas, están con usted”.

Los priistas que se sumaron, coincidieron en que “Tamaulipas necesita una transformación y el único que la garantiza es el doctor Américo Villarreal. Ahora, al igual que en 1988, se rompieron los equilibrios, se marginó a los nacionalistas y se impusieron los que usaron al gobierno para enriquecerse”, acotó al señalar que por eso se unieron al candidato de Morena, PT y Partido Verde.

Rico de Saro rememoró parte del discurso de Heberto Castillo, quien declinó en esa elección en favor del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando dijo que, “ahora más que nunca debemos dejar atrás los titubeos y dudas y luchar por el pueblo trabajador, pues es tiempo de no preguntar de dónde venimos, sino a dónde vamos, a marchar juntos a un futuro de libertad”.

Al igual, la doctora Maki Esther Ortiz Domíguez, quien continuó con su apoyo al doctor Américo Villarreal, coincidió en que lo que importa es hacia a dónde vamos como estado y les llamó a participar este 5 de junio de una manera comprometida porque eso es vital para la transformación.

En tanto, cabe mencionar que el doctor en su mensaje valoró la presencia de los presentes sobre todo por el momento político que vive Tamaulipas.

Dijo que la propuesta de la transformación de Tamaulipas ubica en el centro de todo al ser humano y nadie puede estar en contra de los principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y los equiparó con los valores éticos de la verdad, la justicia y la honestidad, que son los que sustentan también este proyecto.

Aseguró que los priistas presentes en el acto tienen los mismos principios de unidad y justicia social, les llamó a retomar los caminos y reprobó la conducta de los que hoy gobiernan porque nadie aguanta otros seis años con esa represión y amenaza, utilizando las instituciones para los intereses de unos cuantos.