Prevén se sature Hospital Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Desafortunadamente la ignorancia y la movilidad de muchas personas, ha provocado el incremento de contagios de COVID-19, debido a festejos sin ninguna precaución. El Hospital Covid tiene ya 34 pacientes internados.

El director del nosocomio doctor Jesús González Cepeda, mencionó con gran preocupación que la mayoría de los pacientes se encuentran en estado grave, y lo peor aún es que solamente en el hospital hay 40 camas, con seis pacientes más, ya no habrá cupo para más.

“La gente no entiende, ya de nuevo se está llenando el Hospital Covid de pacientes, esto no es un juego todos nos tenemos que cuidar. ¿Qué perdemos si no festejamos el 24 y el año nuevo?. Nada. Y sí se pone en riesgos a mucha gente”, explicó.

Agregó que lo grave es que de nuevo se tendría que reconvertir una parte del Hospital General “Solidaridad”, para pacientes Covid.

Precisó que todavía faltan quienes se vayan a juntar para celebrar el día primero de enero, lo cual sin duda que habrán de surgir por estos festejos un mayor número de contagios.