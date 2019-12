Prevé INE distrital librar recortes

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en la ciudad, señaló que la expedición de credenciales no será impactada.

NUEVO LAREDO, TAM.- El recorte que enfrentará el Instituto Nacional Electoral (INE) afectará en algunas actividades de monitoreo y la modernización de la infraestructura, pero no habrá recortes en el Distrito Electoral 01.

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en la ciudad, señaló que el recorte presupuestal no afectará en la operación y en la atención a los ciudadanos para realizar los trámites.

“El recorte es a nivel nacional, el próximo 11 de diciembre vamos a tener sesión del Consejo General, ahí determinará el órgano máximo como va a impactar, que vamos a dejar de comprar, recibir, gastar y arrendar y sobre ese acuerdo que se apruebe esperemos que se absorba en su mayor parte en los niveles centrales y estatales, porque los distritos que son 300, tenemos justo lo que se requiere para las actividades ordinarias de los módulos, educación cívica y cultura democrática”, aseguró.

Señaló que buscarán hacer algunos ahorros en áreas no sustantivas, pues tendrán que permanecer trabajando con lo que ahora tienen.

“Yo espero que no, nos afecte en el orden distrital, pero estamos conscientes de que en algunas actividades o proyectos de carácter nacional seguramente se verán afectados”, subrayó.

El vocal ejecutivo de INE dijo que los ciudadanos pueden estar tranquilos, ya que la expedición de credenciales no será impactada.

“Más allá de los ajustes, recortes que hagan, el INE cumplirá con todas sus tareas, realizará todas sus actividades, siempre estaremos brindando este servicio a la ciudadanía, a lo mejor no con mejores equipos o no tendremos capacidad de ampliar o renovar algunas instalaciones, pero el servicio siempre se ofrecerá al ciudadano, definitivamente esto no sufrirá afectación alguna”, destacó.

Acudan a renovar su plástico

Por otra parte, el funcionario informó que a partir del primero de enero de 2020 dejarán de estar vigentes cerca de 9 mil 300 credenciales de elector que tienen la terminación 19, debido a que los ciudadanos no han acudido a renovar su plástico.

“Pedimos a los ciudadanos que acudan a las oficinas a renovarla. El INE estará trabajando hasta el 23 de diciembre, realizando los trámites, del 24 de diciembre al primero de enero del 2020 estaremos de vacaciones, reanudamos labores el próximo 2 de enero”, recalcó.