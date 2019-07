Prevé AMLO reclamar a Estados Unidos recursos del Chapo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Administración reclamará al Gobierno de Estados Unidos la entrega de los recursos decomisados a Joaquín El Chapo Guzmán.

-¿México pelearía quedarse con los recursos del Chapo?, se le preguntó en su conferencia matutina.

«Vamos a revisar el asunto, porque lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera no lo aceptamos si no hay un fundamento legal. Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal», respondió.