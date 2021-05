Presionarán a la SCT para agilizar trámites

NUEVO LAREDO, TAM.- Agilizar los trámites de la SCT, acelerar la formación de operadores y contribuir en el desarrollo de infraestructura para el comercio exterior, son los temas inmediatos que se propone trabajar la Asociación de Transportistas de Carga de Nuevo Laredo (ATC).

Ayer durante la presentación oficial de la ATC, el presidente del consejo directivo, Carlos Fernández Martinez, explicó que los propósitos fundamentales de la nueva asociación es la unión, fortalecer la actividad del autotransporte de carga, fortalecer a las empresas y beneficiar a Nuevo Laredo para que siga como la principal aduana terrestre.

“Tienes que ser transportista para entender lo que se sufre, lo que se arriesga y todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Nos enfocaremos en las inversiones de infraestructura, en todo lo que le ayude a la ciudad en el flujo del comercio exterior, como podemos ver las largas filas que se hacen. Somos creyentes de que la participación es muy importante para que el gobierno pueda hacer bien su trabajo:’, dijo el presidente de la ATC.

El otro tema que es muy importante, afirmó, es la formación de operadores o conductores, porque dijo que es una problemática que lleva varios años pero que desafortunadamente no se realizan acciones bien planeadas.

“ Y el tercer tema, de los 8 que vamos a atender, es lo que tiene que ver con los trámites principalmente con las dependencias del gobierno federal, que como se habrán dado cuenta están colapsados. Si se quiere hacer un trámite en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no hay citas, no hay espacios “ , agregó Fernández Martinez.

El presidente de la ATC dijo que, a través de los años, una lista de empresas ha contribuido para que Nuevo Laredo sea el puerto aduanero terrestre más importante del país y en América Latina, gracias al trabajo diario de miles de personas que sienten pasión por trabajar en el autotransporte de carga.

“Nuevo Laredo es el puerto aduanero más importante y eso se ha logrado gracias no solamente a su ubicación geográfica, sino por esas grandes empresas que se han desarrollado y por el esfuerzo de miles y miles de personas con el trabajo diario que todos hacemos”, expresó el presidente de la ATC.

Considero conveniente recordar que gracias al trabajo de las empresas del autotransporte de carga y las agencias aduanales, la aduana de Nuevo Laredo contribuye con el 20 por ciento del total de IVA a la economía nacional, y el 40 por ciento del intercambio comercial se realiza aquí.