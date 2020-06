Presidente de Honduras y esposa tienen Covid-19

HONDURAS.- El Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García, han dado positivo a la prueba de COVID-19 tras realizarse las pruebas y ha confirmado que ha comenzado con el tratamiento que le dieron los médicos.

La noticia indica que el mandatario quien está al mando de la pandemia, se realizó junto a su esposa la prueba para detectar el virus y se ha confirmado el positivo por lo que se continuará con los protocolos indicados.

“Durante este fin de semana me he sentido mal y se me ha confirmado que he sido positivo de coronavirus. Es cierto, tengo síntomas leves y ya comencé mi tratamiento maíz pero seguiré haciendo mi trabajo de forma virtual”, comentó el mandatario en cadena nacional.

“Por consejos médicos me evaluaré en los próximos días y estoy tomando medidas junto con todo el personal que labora conmigo. Igual mi esposa Ana ha resultado positivo y estamos con tratamiento. En el caso de Ana (García) es asintomática. Me siento con energía de seguir adelante y vencer esta pandemia”, declaró el máximo mandatario del país.

Juan Orlando Hernández había alertado al pueblo hondureño que se preparara para lo peor durante el mes de abril y mayo, pues para estos meses los casos están llegando a 10 mil contagiados y más de 300 muertos.

No es el primer mandatario en el mundo que da positivo a este virus, ya pasó con el Primer Ministro de Gran Bretaña, Boris Jhonson, así como el de Canadá, Justin Tradeau quien se mantuvo aislado porque su esposa dio positivo. De igual forma la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El primer caso de coronavirus en Honduras se dio el 11 de marzo con una persona en San Pedro Sula y otra en Tegucigalpa que llegaron desde Europa, una de Suiza y otra de España. Honduras cerró las fronteras, las que se mantienen todavía a la espera de poder aplanar la curva.

Investigadores británicos anunciaron el martes “un gran avance” en el tratamiento de enfermos de covid-19, en un momento en el que China se enfrenta a un rebrote en Pekín.

La situación epidémica en la capital china es “extremadamente grave”, según las autoridades municipales, que informaron de 27 nuevos contagios en Pekín, donde ya hay más de un centenar de casos.

Mientras, la covid-19 sigue cebándose con América Latina, donde además podría provocar una “pandemia de hambre”, según la ONU, y en Europa se regresa con prudencia a una relativa normalidad. El nuevo coronavirus se ha cobrado más de 439.000 vidas en el mundo y ha contagiado a más de 8,1 de personas desde que apareciera en diciembre.