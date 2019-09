Presentan pruebas contra Naasón; retiran multa

GUADALAJARA.- Los nuevos fiscales estatales que pertenecen al Departamento de Justicia de California, entregaron el día de hoy, los dispositivos electrónicos en los que se presume se encuentran las imágenes de pornografía infantil que culpabilizan a Naasón Joaquín García.

Información de la cadena de noticias Univisión confirmó que la jueza Teresa Sullivan retiró la multa de 10 mil dólares que había impuesto, debido a que la orden que había girado desde el 23 de agosto, ya se le había dado cumplimiento.

Patricia Fusco y Jim Root, los dos nuevos fiscales que estuvieron en la audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles aseguraron que habían descubierto vídeos de orgías, imágenes, mensajes de texto comprometedores y un material en el que se mostraba un trío sexual con una adolescente en 50 dispositivos que le fueron retirados a el llamado “Apóstol de Jesucristo”.

Steven Stover defensa del líder de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), señaló que copiaron la evidencia pero que hacía falta examinarla por completo.

La jueza Teresa Sullivan aprobó que las pruebas entregadas por el gobierno estatal fueran protegidas, por lo que prohibió su difusión. Además de que autorizó que los dispositivos que proporcionó “Jane Done 4”, testigo y supuestamente ex secretaria del pastor del 2015 al 2018, no fueran entregados.

Una próxima audiencia se acordó para el día lunes.