Presentan el casting que Robert Downey Jr presentó para ser Iron Man

ESTADOS UNIDOS.- Avengers: Endgame está muy cerca de lanzarse en el mercado doméstico y las ediciones en DVD y Blu-Ray incluirán una buena cantidad de material adicional no sólo de la película, sino de todo el Universo Marvel. Y una de las sorpresas será la primera prueba de pantalla de Robert Downey Jr. como Iron Man.

Sin duda, la elección de Downey Jr. para interpretar a Tony Stark fue una de las más acertadas por parte de Marvel. Sobre él se ha cimentado toda la estructura de la Saga del Infinito y su legado aún perdurará mucho tiempo en la Fase 4 y posteriores.

El video en cuestión, que ya ha sido publicado por Fandango, muestra al propio actor y al equipo de Marvel hablando sobre cómo fue empezar a trabajar en el personaje, a sabiendas que él era el hombre adecuado para el papel. Y se ven las primeras grabaciones del que acabaría siendo el invencible Iron Man.

El diálogo se corresponde con una de las secuencias de la primera película en la que Tony Stark está negociando una venta de armas. El propio actor reconoce que no sabía si obtendría el papel o se estrellaría en el intento. Y al final, tras ver las grabaciones, resultó que él era el único que no estaba convencido de ser el adecuado para el papel.

Ahora que la era de Iron Man ha terminado el futuro es un poco incierto para el Universo Marvel. En unas horas se revelarán nuevos detalles sobre los próximos proyectos en la Comic-Con de San Diego, entre los que ya se ha confirmado Thor 4 y sin duda comenzarán las especulaciones y las teorías. ¿Quién será el nuevo Iron Man? ¿Volverá en algún momento Robert Downey Jr.? En este momento todo es posible.

Watch his audition tape before he landed the iconic role!

— Fandango (@Fandango) 16 de julio de 2019