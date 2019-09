Presenta Sevilla a ‘Chicharito’

CIUDAD DE MÉXICO.-El Sevilla hizo oficial el fichaje del delantero mexicano Javier «Chicharito» Hernández, procedente del West Ham United inglés, firmando un contrato para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2022.

El internacional mexicano, que el 1 de junio cumplió 31 años, es el duodécimo refuerzo para esta campaña del equipo entrenado por Julen Lopetegui y llega al club sevillista traspasado por el West Ham, con el que jugó las dos últimas campañas en la Premier League, a cambio de unos 8 millones de euros.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, con 51 goles en 108 partidos y para la que ha vuelto a ser requerido en el próximo parón para enfrentarse a Estados Unidos y Argentina, aterrizó en la tarde del domingo en la capital andaluza.

Formado en Chivas, Hernández, quien con el conjunto andaluz portará el número 14, abandonó el futbol mexicano en 2010 para fichar por el Manchester United, al que perteneció durante cuatro campañas, hasta su cesión al Real Madrid en la temporada 2014-15.

En su única campaña en España disputó 33 partidos oficiales, en los que anotó nueve goles y se adjudicó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Tras su estancia en el Real Madrid, el delantero militó dos temporadas en el Bayer Leverkusen alemán antes de volver a Inglaterra en el verano de 2017 para jugar en el West Ham, con el que ha marcado 17 goles en 60 encuentros oficiales.

«Chicharito» ha sido internacional absoluto en 108 ocasiones desde su debut en 2009 con la Selección de México, con la que ha marcado 51 tantos y de la que es el décimo jugador con más internacionalidades y el segundo de los que están en acti

«Es una bendita oportunidad la que se me está brindando. Estoy muy feliz de estar en este club y esta institución. El nivel de exigencia es muy alto», dijo.

Hernández resaltó que se exigirá para sacar lo mejor de sí como futbolista.

«Vengo a exigirme y a sacar mi mejor versión profesional y personal. No espero menos de mí y ellos tampoco».

«Éste es un paso para mi carrera hacia arriba. Es un escalón más y una oportunidad brillante para tener crecimiento, disfrutarlo y exigirme para demostrar que estoy a la altura del club».

El mexicano se mostró entusiasmado, pero no quiso ahondar en detalles, pues sabe que lo principal es demostrar su nivel en la cancha.

«Me encantaría decir que voy a hacer 70 goles y ganar muchos títulos, pero es en el césped donde se demuestran las cosas».

El ‘Chicharito’ dijo estar bien físicamente y tener un buen nivel de futbol actualmente.

«Estoy bien, vuelvo a ir a la selección y sé que el delantero es de rachas, pero en mi último partido con el West Ham hice un gol», declaró.

Javier Hernández indicó que quiere conseguir grandes logros con el Sevilla.

«Lo principal es ganar partidos para avanzar en las competiciones y me imagino cosas chingonas porque son gratis. Me visualizo consiguiendo cosas grandes con este club».

Según declaró el delantero mexicano, hablar con Miguel Layún fue uno de los motivos principales por los que decidió arribar a Sevilla.

«Con Miguel sí he hablado, estamos en constante comunicación porque nuestras familias son muy cercanas. Él tuvo al míster en Porto y luego estuvo aquí seis meses. El año pasado pude venir a visitarlo un fin de semana y me quedé enamorado de la ciudad. Siempre me ha comentado que el club es incomparable y sé que el fútbol aquí es una religión».

El director general del club se mostró entusiasmado por el arribo del delantero jalisciense.

«Pocos jugadores he visto con tanta ilusión por unirse a nuestro proyecto», indicó.