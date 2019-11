Preocupa panorama sombrío de México

El diario Financial Times indicó que se espera que el Banco de México reduzca las tasas de interés por tercera vez en esta semana.

CIUDAD DE MÉXICO.-Los inversionistas se están enfriando en México, a pesar de una serie de recortes de tasas de interés destinados a impulsar la segunda economía más grande de América Latina, señaló una publicación del diario Financial Times.

El diario británico indicó que se espera que el Banco de México reduzca las tasas de interés por tercera vez en esta semana, con los mercados anticipando una reducción de un cuarto de punto en la tasa de referencia del país a 7.5 por ciento el jueves.

Pero los analistas y los administradores de fondos temen que la economía se haya detenido. Junto con un aumento en la violencia y las expectativas del cártel de drogas, las agencias de calificación crediticia rebajarán la deuda del país el próximo año, esa es una razón suficiente para que algunos retrocedan, dijo el FT.

Para Gorky Urquieta, codirector del equipo de deuda de mercados emergentes del administrador de activos Neuberger Berman, la perspectiva es igualmente sombría.

“Está bastante claro para nosotros que la dirección de la política en México no es lo que queremos ver”, dijo. “Podría ser que durante los próximos cinco años, sea la misma historia en México, donde no vemos desarrollos significativamente positivos y la economía simplemente avanza. El escenario en el que México crece del 3 al 4 por ciento no se ve por ninguna parte”.

Los analistas de Citi predicen que la economía de México se contraerá 0.1 por ciento este año y crecerá solo 1 por ciento el año próximo, a raíz de las cifras preliminares del Inegi que mostraron que el país apenas escapó de una recesión en el tercer trimestre.

“No vemos ninguna razón para creer que el crecimiento vaya a repuntar”, escribieron analistas de Morgan Stanley la semana pasada.

“La incertidumbre de la política económica sigue siendo alta y los problemas de seguridad se están agudizando”, aunque los riesgos son bien conocidos, creemos que los activos de México ya no pagan lo suficiente como para compensar el riesgo creciente”, indicaron.

El FT mencionó que los mercados prevén una reducción de más de un punto porcentual en la tasa de referencia durante el próximo año, con algunos inversionistas apostando a que podría disminuir hasta 1.75 puntos porcentuales.

Pero incluso con tasas de interés sustancialmente más bajas, Yerlan Syzdykov, director global de mercados emergentes de Amundi Asset Management, advierte que la economía no alcanzará el crecimiento promedio anual del 4 por ciento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió alcanzar al final de su mandato en 2024.

Con las cifras oficiales aún mediocres, Ed Al-Hussainy, analista de tasas y monedas del administrador de activos Columbia Threadneedle, advirtió que López Obrador podría verse tentado a evitar su enfoque “diligente” para administrar las finanzas del país y embarcarse en una ola de gastos.

Ese es un riesgo que se volverá aún más acuciante, dijo, a medida que se acerquen las elecciones de mitad de periodo en julio de 2021.