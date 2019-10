Preocupa falta de apoyos federales

CD. VICTORIA.- Agricultores de Tamaulipas continúan inquietos ante la posibilidad de que se aplique un nuevo cobro o impuesto por el uso de agua, además de las disminuciones o eliminación de apoyos a diversos programas para los sectores productivos, aceptó Francisco Quintanilla Acosta.

Cobrar el agua a los agricultores seis una carga más, aparte de las disminuciones que se están planteando para instrumentar en los paquetes productivos, para el próximo año por parte del Gobierno Federal, dijo el sub Secretario de Agricultura.

El funcionario de la Sectaria de Desarrollo Rural en Tamaulipas destacó que desde el

Gobierno d Estado se está trabajando y apoyando a los productores, sobre todo para llevar a cabo programas de reconversión de cultivos que finalmente, den mejores ganancias a los agricultores.

En este sentido dijo que hay productores que están con falta de liquidez y están en negociaciones con el gobierna federal para que se conserven los apoyos que había compensado toda la problemática de la comercialización.

“Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio se contemplan todos esos apoyos por parte de los gobiernos, tanto de EEUU como de Canadá y México, ese es el problema y ahorita se ve que se van a cancelar todos esos acuerdos que había y no se ha vislumbrado que se vaya a solucionar el tema”, señaló.

El funcionaría estatal dijo que ojalá que el Gobierno federal a través del Congreso y el Senado cambie su proyección para el 2020 y que contempla los apoyos que los productores requieren.

“Por parte del gobierno del estado, estamos haciendo lo que el gobernador nos indica, tratar de apoyar algunas reconversiones de productos que vienen a aliviarnos para que ya no sea tanto sorgo lo que se siembre si no también cártamo”, insistió.