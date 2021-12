Pospone Manchester United juego por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El Manchester United anunció que pospuso el duelo ante el Brentford, debido a un brote de Covid-19, que se presentó entre el plantel y personal del staff.

Hace unas horas, el equipo rojo cerró las operaciones del equipo mayor en Carrington, por al menos un día.

Luego de realizar las pruebas, se presentaron varios positivos entre el personal y jugadores, por lo que la directiva decidió poner en cuarentena a los afectados y tratar de salvaguardar al resto de la plantilla.

Tras analizar junto con la Liga Premier la posibilidad de un brote mayor, se determinó posponer este encuentro, que estaba pactado para realizarse este martes, hasta nuevo aviso.

Medios de la prensa inglesa han comentado que el 32 por ciento de los jugadores de la Liga Premier no han querido ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Hay temor de que el número de contagios vaya en aumento tanto en los clubes como en la población, lo cual pueda obligar a que se pare la competencia.

Por ello, los directivos han pedido extremar precauciones y poner en cuarentena a todos los afectados, además de monitorear al resto de la plantilla.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021