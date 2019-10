Pospone Elton John show por enfermedad

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante británico Elton John canceló un concierto que tenía programado en la ciudad estadounidense de Indianápolis a pocas horas del inicio programado de la actuación, por problemas de salud.

La presentación, prevista el sábado y que forma parte de su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour, será reprogramada para el 26 de marzo de 2020, confirmó el lugar del concierto.

“Con mi mayor pesar, me veo obligado a dar la noticia de que estoy extremadamente enfermo, y por tanto, no puedo presentarme en el Bankers Life Fieldhouse esta noche. Odio decepcionar a mis fans, pero les debo el mejor espectáculo, y desafortunadamente eso no es posible”, escribió el artista de 72 años a través de sus redes sociales.

“Debido a una enfermedad, el concierto de Elton John programado para esta noche, sábado 26 de octubre de 2019 en Bankers Life Fieldhouse, fue reprogramado para el jueves 26 de marzo de 2020.

“Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por este cambio necesario y le deseamos a Elton una pronta recuperación”, se dijo en un comunicado.

La cancelación de este espectáculo se presentó en un momento difícil para el artista de 72 años, pues el pasado 24 de octubre falleció su suegra Gladys Furnish.

En la agenda del músico británico tiene previstos conciertos el 28 de octubre en Nashville y el 30 en Memphis como parte de su gira Farewell Yellow Brick Road Tour.