Por Rosalía y Alejandro Sanz, España domina los Latin Grammy 2019

EU.- España dominó los Latin Grammy 2019, luego de que Rosalía se llevara cinco de los galardones seguido por su paisano Alejandro Sanz, quien a pesar de ser el mayor nominado de la noche con ocho, sólo pudo obtener tres gramófonos.

El sonido fresco de la música urbana con mezcla el flamenco le ha abierto las puertas a la nacida en San Esteban, quien fue reconocida por el público y sus compañeros con los premios más importantes como Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum vocal pop contemporáneo, Mejor canción Urbana, Mejor ingeniería de grabación para un Álbum y Mejor diseño de empaque.

“Lo hicimos en un piso, con dos ordenadores, una tarjeta de sonido y ya. Os lo juro”, recordó la española, quien llegó a está 20 edición de los Latin Grammy, los terceros de su carrera, convertida en un fenómeno musical y cultural. Muchas gracias a la gente que apoya mi música, estoy trabajando muy duro para estar a la altura de vuestro apoyo”, expresó Rosalía.

En tanto, para el Madrileño los premios fueron Grabación del año, Mejor Canción pop y Mejor video musical versión larga. Es así que los europeos fueron los que consiguieron alzarse ante los músicos latinoamericanos, pero al contrario de celos se unieron gracias al idioma español.

Con música de Celia Cruz, Juan Gabriel, Joan Sebastian y Soda Stereo, una veintena de artistas inauguraron la 20ma edición anual de los Latin Grammy 2019.

La ceremonia comenzó con Olga Tañón, Milly Quezada y Anitta interpretando el clásico de la salsa “La vida es un carnaval”, y tras ellas aparecieron Carlos Rivera, Reik y Leonel García para cantar “Querida”. Natalia Jiménez, Calibre 50 y Prince Royce entonaron “Secreto de amor”, mientras que Draco Rosa, Fito Páez y Beto Cuevas cantaron “De música ligera”.

“Me parece increíble que ya pasaron 20 años desde que pisé este escenario por primera vez acompañado de dos grandes leyendas, Celia cruz y Gloria Estefan”, dijo Ricky Martin al debutar como conductor al terminar el show de apertura.

“Hoy siento la misma emoción”, agregó antes de presentar a las copresentadoras del espectáculo, las actrices Paz Vega y Roselyn Sánchez.

El primer premio de la gala televisada, a mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, fue para Juan Luis Guerra y 4.40 por “Literal”. El músico dominicano también ganó mejor canción tropical por “Kitipun” durante la llamada Premiere, una ceremonia previa no televisada en la que se repartieron la mayoría de los trofeos.

Alejandro Sanz, que encabeza la lista de nominados con ocho menciones, ganó dos en ese evento: mejor canción pop “Mi persona favorita” con Camila Cabello, y mejor video versión larga por el documental “Lo que fui es lo que soy”.

La sensación española Rosalía, galardonada el año pasado con dos gramófonos y que le sigue con cinco nominaciones, también resultó una de las primeras ganadoras en la Premiere: superó a Sanz al ganar mejor álbum pop vocal contemporáneo por “El mal querer”, que compite con “#ELDISCO” de Sanz en la categoría de álbum del año. Y su álbum también ganó mejor ingeniería de sonido y mejor diseño de empaque, reconocimientos no para la cantante sino para los ingenieros, mezcladores y directores de arte que trabajaron en el proyecto.

Residente extendió el récord de victorias a 25 Latin Grammy al ganar el premio al mejor video versión corta por “Banana Papaya” con Kany García, quien además obtuvo el premio al mejor álbum cantautor por “Contra el viento”.

“Esto va para la igualdad de género, los derechos deben ser iguales para toda las razas y todas las preferencias sexuales”, dijo Residente al aceptar el premio con García.

“Lo quiero dedicar también a toda la gente que se está manifestándose en Latinoamérica, que sigan luchando por sus derechos, es fundamental. No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pen… Necesitamos ideas nuevas. Para todos los países desde Chile hasta Venezuela, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil… Tenemos que seguir luchando”.

Kanny, en tanto, le dedicó el honor a “todas las víctimas de violencia de género, diariamente son 11 mujeres en Latinoamérica. Estamos todavía 20% por debajo de lo que ganamos de los hombres, hay mucho que hacer”, expresó, y le agradeció a Residente “porque la lucha no es solo de nosotras, es de hombres valientes que se ponen la camisa de feministas porque es la única manera”.

Entre los ganadores de dos Latin Grammy en la Premiere también estuvieron el rockero Andrés Calamaro y Tony Succar, quien además de llevarse el premio al mejor álbum de salsa por “Más de mí”, se impuso como productor del año.

“Como arreglista, productor, esto es lo más grande que he podido recibir en mi vida, de verdad”, dijo Succar, quien es peruano. “Esto se lo dedico a todos, a cada uno de nosotros que estamos aquí luchando por nuestra música y por la música latina, porque todos nosotros estamos conectados con las raíces”.

También ganaron trofeos, entre otros, Juan Luis Guerra, Mon Laferte, Fonseca, Pedro Capó y Farruko.

Juanes la Persona del año al estilo Metallica

Al día siguiente de ser serenado por sus pares con sus propias canciones en un concierto benéfico, Juanes puso al público de pie con una explosiva actuación en la ceremonia de los Latin Grammy, donde recibió el premio a la Persona del Año.

El rockero y activista colombiano interpretó un popurrí de éxitos que incluyeron “Minas piedras”, “Querer mejor” con Alessia Cara, “A Dios le pido”, “Bonita” con Sebastián Yatra y, por supuesto, “La camisa negra”. Lo acompañó un extenso grupo de músicos que incluyó múltiples violines, pero se destacó como nadie con su guitarra.

El trofeo lo recibió de manos de uno de sus ídolos, Lars Ulrich de Metallica, quien dijo haberse enterado que Juanes era fan de la banda.

“Tuve el placer de conocer a Juanes hace años cuando tocaba en México. Siempre admiré su creatividad y gran humanidad”, dijo Ulrich. “Este año cerramos el ciclo completo: me declaro fan de Juanes”.

“Una de las razones por las que yo hago música son ustedes”, le respondió el astro colombiano con gran entusiasmo. “Hace 30 años los fui a ver en Medellín y me cambiaron la vida”.

Evidentemente emocionado, le agradeció a la Academia, a sus pares, a su familia que estaba de pie orgullosa en primera fila, y todos aquellos que han trabajado con él a lo largo de los años.

Esta es la lista definitiva de los ganadaores de la fiesta de los 20 años de los Latin Grammy 2019:

GRABACIÓN DEL AÑO

Parecen Viernes, Marc Anthony

Verdades Afiladas, Andrés Calamaro

Ahí Ahí, Vicente García

Kitipun, Juan Luis Guerra 4.40

Querer Mejor, Juanes Featuring Alessia Cara

La Plata, Juanes Featuring Lalo Ebratt

Aute Cuture, Rosalía

Mi Persona Favorita, Alejandro Sanz Con Camila Cabello (Ganador)

No Tengo Nada, Alejandro Sanz

Cobarde, Ximena Sariñana

ÁLBUM DEL AÑO

Visceral, Paula Arenas

Paraíso Road Gang, Rubén Blades

Cargar La Suerte, Andrés Calamaro

Agustín, Fonseca

Vida, Luis Fonsi

El Mal Querer, Rosalía (Ganadora)

#Eldisco, Alejandro Sanz

¿Dónde Bailarán Las Niñas?, Ximena Sariñana

Mas De Mi, Tony Succar

Fantasía, Sebastián Yatra

CANCIÓN DEL AÑO

Calma, Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, songwriters (Pedro Capó) (Ganador)

El País, Rubén Blades

Kitipun, Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)

Mi Persona Favorita, Camila Cabello & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz Con Camila Cabello)

No Tengo Nada, Alejandro Sanz, songwriter (Alejandro Sanz)

Quédate, Kany García & Tommy Torres, songwriters (Kany García & Tommy Torres)

Querer Mejor, Rafael Arcaute, Alessia Cara, Camilo Echeverry, Juanes, Mauricio Montaner, Ricardo Montaner & Tainy, songwriters (Juanes Featuring Alessia Cara)

Un Año, Reik, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra, songwriters (Sebastián Yatra Featuring Reik)

Ven, Fonseca

MEJOR NUEVO ARTISTA

Aitana

Burning Caravan

Cami

Fer Casillas

Chipi Chacón

Elsa y Elmar

Greeicy

Juan Ingaramo

Paulo Londra

Nella (Ganadora)

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP CONTEMPORÁNEO

Montaner, Ricardo Montaner

Balas Perdidas, Morat

El Mal Querer, Rosalía (Ganadora)

#Eldisco, Alejandro Sanz

Fantasía, Sebastián Yatra

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL

Visceral, Paula Arenas

Rosa, Cami

Hacia Adentro, Camila

Agustín, Fonseca (Ganador)

Sentimientos, Pavel Núñez

MEJOR CANCIÓN POP

Bailar, Leonel García, songwriter (Leonel García)

Buena Para Nada, Paula Arenas, Luigi Castillo & Santiago Castillo

Mi Persona Favorita, Camila Cabello & Alejandro Sanz (Ganador)

Pienso En Tu Mirá, Antón Álvarez Alfaro, El Guincho & Rosalía

Ven, Fonseca

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA

Tenemos Que Hablar, Bad Bunny

Calma (Remix), Pedro Capó & Farruko (Ganador)

Pa’ Olvidarte (Remix), ChocQuibtown, Zion & Lennox, Farruko Featuring Manuel Turizo

Con Calma, Daddy Yankee Featuring Snow

Otro Trago, Sech Featuring Darell

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Kisses, Anitta

X 100Pre, Bad Bunny (Ganador)

Mi Movimiento, De La Ghetto

19, Feid

Sueños, Sech

MEJOR CANCIÓN URBANA

Baila Baila Baila, Pablo C. Fuentes, Luian Malavé Nieves, Kedin Maysonet, Ozuna, Héctor Ramos, Vicente Saavedra, Edgar Wilmer Semper Vargas & Xavier

Caliente, J Balvin, Rene Cano, De La Ghetto, Alejandro Patiño “Mosty” & Alejandro Ramirez, songwriters

Con Altura, J Balvin, Mariachi Budda, Frank Dukes, El Guincho, Teo Halm, Alejandro Ramirez & Rosalía (Ganadora)

Otro Trago, Darell, Josh Mendez, Sech & Jorge Valdes, songwriters

Pa’ Olvidarte, René Cano, ChocQuibtown, Kevyn Cruz Moreno, Juan Diego Medina Vélez, Andrés David Restrepo, Mateo Tejada Giraldo, Andrés Uribe Marín, Juan Vargas & Doumbia Yohann

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

Una Razón Para Seguir, A.N.I.M.A.L

Arawato, Arawato

Basado En Hechos Reales, Carajo

MTV Unplugged: El Desconecte, Molotov

Monte Sagrado, Draco Rosa (Ganador)

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

Cargar La Suerte, Andrés Calamaro (Ganador)

Manual De Viaje A Un Lugar Lejano, Jumbo

Lebón & Co., David Lebón

Nuclear, Leiva

Madame Ayahuasca, Taburete

MEJOR CANCIÓN DE ROCK

Conectar, Rodrigo Crespo, songwriter (Rodrigo Crespo)

Godzilla, Leiva, songwriter (Leiva Featuring Enrique Bunbury y Ximena Sariñana)

Nirvana, Arawato

Punta Cana, Roberto Musso, songwriter (El Cuarteto De Nos)

Verdades Afiladas, Andrés Calamaro & German Wiedemer (Ganador)

MEJOR ALBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

Latinoamericana, Alex Anwandter

Discutible, Babasónicos

Bach, Bandalos Chinos

Prender Un Fuego, Marilina Bertoldi

Norma, Mon Laferte (Ganadora)

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Causa Perdida, El David Aguilar

Contra Todo, Ismael Cancel & Ile

Cuentas Claras, Kevin Johansen

La Pregunta, Adrián Dárgelos Rodríguez (Babasónicos)

Tócamela, David Julca, Jonathan Julca, Los Amigos Invisibles, Silverio Lozada & Servando Primera, (Los Amigos Invisibles) (Ganador)

MEJOR ÁLBUM DE SALSA

Cuba Linda, Maite Hontelé

55 Aniversario, Mario Ortiz All Star Band

Mi Luz Mayor, Eddie Palmieri

Nuestro Hogar, Quintero’s Salsa Project

Mas De Mi, Tony Succar (Ganador)

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA/VALLENATO

Checo Acosta 30 (En Vivo), Checo Acosta

Esto Que Dice!, Diego Daza y Carlos Rueda

Para Mis Maestros Con Respeto, Juan Piña

Yo Me Llamo Cumbia, Puerto Candelaria & Juancho Valencia (Ganador)

Raíces, (Varios Artistas)

MEJOR ÁLBUM TROPICAL TRADICIONAL

Andrés Cepeda Big Band (En Vivo), Andrés Cepeda (Ganador)

Vereda Tropical, Olga Cerpa y Mestisay

Lo Nuestro, Yelsy Heredia

A Journey Through Cuban Music, Aymée Nuviola

La Llave Del Son, Septeto Acarey

MEJOR ÁLBUM CONTEMPORÁNEO/FUSIÓN TROPICAL/MERENGUE/BACHATA

Barrios De Mi Tierra, Iván Barrios

Candela, Vicente García

Literal, Juan Luis Guerra 4.40 (Ganador)

Tropicalia, Ilegales

Milly & Company, Milly Quezada

MEJOR CANCIÓN TROPICAL

El Afortunado, Luis Enrique & Jorge Luis Piloto

Kitipun, Juan Luis Guerra, songwriter (Ganador)

Mas De Mi, Jorge Luis Piloto & Tony Succar, songwriters

Subiendo Y Bajando, Bobby Allende, Waddys Jáquez, David Maldonado & Adan Pérez, songwriters

Vivir Es Complicado, Jorge Luis Piloto

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR

Acústica, Albita

Contra El Viento, Kany García (Ganadora)

Amor Presente, Leonel García

Algo Ritmos, Kevin Johansen

Intuición, Gian Marco

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA RANCHERA/MARIACHI

Mi Persona Preferida, El Bebeto

Sigue La Dinastía…, Alex Fernández

Más Romántico Que Nunca, Vicente Fernández

Indestructible, Flor De Toloache

Ahora, Christian Nodal (Ganador)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA BANDA

Para Que No Te Lo Imagines, Saul El Jaguar Alarcón

A Través Del Vaso, Banda Los Sebastianes (Ganador)

25 Años Vol 1, El Mimoso

Un Tributo Al Sol, La Explosiva Banda De Maza

Me Hiciste Un Borracho, Edwin Luna y La Trakalosa De Monterrey

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TEJANA

Siete, El Plan

Tu Príncipe, Lucky Joe

Colores, Elida Reyna y Avante (Ganador)

Así Me Enseñaron, David Lee Rodriquez

Nunca Te Rindas, Vidal

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA NORTEÑA

Por Más, Bronco

Las Canciones De La Abuela, Buyuchek y La Abuela Irma Silva

Mitad y Mitad, Calibre 50

Percepción, Intocable (Ganador)

Amo, La Maquinaria Norteña

MEJOR CANCIÓN REGIONAL MEXICANA

Alguien Mejor Que Yo, Jose Luis Roma

Besos De Mezcal, Shae Fiol, Camilo Lara & Mireya Ramos

De Los Besos Que Te Di, Edgar Barrera, José Esparza, Gussy Lau & Christian Nodal

No Te Contaron Mal, Edgar Barrera, Gussy Lau & Christian Nodal (Ganador)

Te Amaré, Manuel Monterrosas

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

Balance, Gustavo Casenave (Ganador)

Saxofones Live Sessions, Cuban Sax Quintet

Folia De Treis, Edu Ribeiro, Fábio Peron, Toninho Ferragutti

Unbalanced Concerto For Ensemble, Moisés P. Sánchez

Yo Soy La Tradición, Miguel Zenón Featuring Spektral Quartet

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO/FLAMENCO

48 Años Después, Eva Ayllon

De Mar y Río, Canalón De Timbiquí

Orinoco, Cimarrón

¡Va Por México!, Luis Cobos Con The Royal Philarmonic Orchestra & El Mariachi Juvenil Tecalitlán

TiempoAl Tiempo, Luis Enrique + C4 Trio (Ganador)

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Marrón y Azul, Daniel Binelli y Nick Danielson

Roto, Enrique Campos

Atípico, Bernardo Monk

Revolucionario, Quinteto Astor Piazzolla (Ganador)

Radiotango, Pablo Ziegler Chamber Quartet

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO/JAZZ

Turning Pages, Claudia Acuña

Elemental, Branly, Ruiz & Haslip

Tercer Viaje, Dos Orientales

Rio – São Paulo, André Marques

Jazz Batá 2, Chucho Valdés (Ganador)

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN ESPAÑOL)

Todo Pasa, Juan Delgado (Ganador)

Mi Viaje (En Vivo), Danilo Montero

Lluvias De Bendición, Gabriela Soto & Big Band

Padre Mio, Ricardo Torres y Su Mariachi

¿Quién Contra Nosotros?, Alex Zurdo

MEJOR ÁLBUM CRISTIANO (EN PORTUGUÉS)

Gente, Priscilla Alcântara

Sagrado, Adriana Arydes

Guarda Meu Coração, Delino Marçal (Ganador)

Preto No Branco 3, Preto No Branco

360º, Eli Soares

MEJOR ÁLBUM DE POP CONTEMPORÁNEO EN LENGUA PORTUGUESA

O Tempo É Agora, Anavitoria (Ganador)

Tarântula, As Bahias e a Cozinha Mineira

Todxs, Ana Cañas

Para Dias Ruins, Mahmundi

Selfie, Jair Oliveira

MEJOR ÁLBUM DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA EN LENGUA PORTUGUESA

Vulcão, The Baggios

O Futuro Não Demora, BaianaSystem (Ganador)

O Céu Sobre A Cabeça, Chal

Goela Abaixo, Liniker e Os Caramelos

Matriz, Pitty

MEJOR ÁLBUM DE SAMBA/PAGODE

Canta Sereno E Moa, Nego Álvaro

Mart’nália Canta Vinicius De Moraes, Mart’nália (Ganador)

De Todos Os Tempos, Monarco

Em Sua Direção, Péricles

Anaí Rosa Atraca Geraldo Pereira, Anaí Rosa

MEJOR ÁLBUM MÚSICA POPULAR BRASILEÑA

O Amor No Caos, Zeca Baleiro

Canta Tito Madi, Nana Caymmi

Tudo é Um, Zélia Duncan

Tempo Mínimo, Delia Fischer

Ok Ok Ok, Gilberto Gil (Ganador)

Besta Fera, Jards Macalé

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA SERTANEJA

Hora Certa, Paula Fernandes

Francis & Felipe, Francis & Felipe

Em Todos Os Cantos, Marilia Mendonça (Ganador)

Live Movel, Luan Santana

Ao Vivo Em São Paulo, Mano Walter

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍCES EN LENGUA PORTUGUESA

Ajo, Foli Griô Orquestra

Macumbas E Catimbós, Alessandra Leão

Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró, Hermeto Pascoal (Ganador)

O Ouro Do Pó Da Estrada, Elba Ramalho

Rei Caipira, Zé Mulato E Cassiano

MEJOR CANCIÓN EN LENGUA PORTUGUESA

Ansiosos Pra Viver, Mestrinho, songwriter (Mestrinho)

Desconstrução, Tiago Iorc, songwriter (Tiago Iorc) (Ganador)

Etérea, Criolo, songwriter (Criolo)

Mil e Uma, Arnaldo Antunes & Claudia Brant, songwriters (Claudia Brant Featuring Arnaldo Antunes)

Sem Palavras, Mário Laginha & João Monge, songwriters (António Zambujo)

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA LATINA PARA NIÑOS

Luces, Cámara, Acción, Claraluna

¡Alegría!, Sonia De Los Santos

Buenos Diaz, The Lucky Band (Ganador)

Bim Bom Bam!, Payasitas Nifu Nifa

Canta Las Letras, 123 Andrés

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

America, Claudio Constantini; Francisco Moya, album producer

Árboles De Vidrio, Edith Ruiz; Edith Ruiz, album producer

Cuba: The Legacy, National Symphony Orchestra Of Cuba; Enrique Pérez Mesa, conductor; Aurelio De La Vega & Yalil Guerra, album producers

Regreso, Samuel Torres & La Nueva Filarmonía; Ricardo Jaramillo, conductor; Danilo Álvarez, Ricardo Jaramillo & Samuel Torres, producers (Ganador)

Solosh, Orquesta Sinfónica De Heredia; Eddie Mora, conductor; Jorge Castro, Carlos Pipo Chaves & Eddie Mora, album producers

MEJOR ARREGLO

Red Wall (Va A Caer), Otmaro Ruiz, arranger (Branly, Ruiz & Haslip)

Sello Discográfico: Blue Canoe Records, Mariachitlán

Juan Pablo Contreras, arranger (Juan Pablo Contreras, Marco Parisotto & Orquesta Filarmónica De Jalisco)

Sirena, Rodner Padilla, arranger (Luis Enrique + C4 Trio) (Ganador)

Loko De Amor, Pablo Cebrián & Ketama, arrangers (Ketama)

Imprevisto, César Orozco, arranger (Raices Jazz Orchestra, Pablo Gil & Tony Succar)