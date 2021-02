¿Por que razón WhatsApp podría eliminar mi cuenta?

E.U.-WhatsApp se ha convertido en una herramienta muy práctica para comunicarse porque en cuestión de instantes sus usuarios pueden compartir textos, imágenes, archivos, gifs, emojis y stickers. Sin embargo, hay ocasiones en las que la aplicación podría cancelarnos nuestra cuenta.

Si los usuarios respetan y tienen presentes las normas de uso de esta aplicación, es probable que no tengan ningún problema para usarla, sin embargo, hay quienes por distintos motivos vinculan o utilizan algunos “hacks” o trucos que pretenden potencializar el uso de la app, y este tipo de herramientas ocasionan problemas.

Así, es importante conocer las normas aplicables que podrían restringir una cuenta de WhatsApp por un cierto tiempo e incluso indefinidamente, advierte información de la compañía de telefonía móvil Telcel.

Normas para usuarios

Para este año 2021 WhatsApp cambió sus políticas de uso. Recordemos que recientemente lanzó un mensaje avisando a todos sus usuarios acerca de los cambios en algunos puntos de su política de uso.

Así, WhatsApp ahora podría cancelar o suspender una cuenta cuando el usuario envíe mensajes masivos o excesivas listas de difusión de forma continua, sostienen las reglas de la app.

De igual forma, en la app no se deben compartir promociones falsas, ya que éstas en algunas ocasiones buscan obtener datos personales de los usuarios, enviar virus o hasta suplantar una identidad, por lo que es necesario ser cautelosos y no distribuir promociones de las que no tenemos la certeza que sean verdaderas.

También, en WhatsApp se debe evitar propagar rumores o fake news. Con esto, se trata de prevenir la desinformación, por lo que se recomienda a los usuarios de la app de mensajería utilizar fuentes confiables de información.

La aplicación entiende que si un usuario tiene muchos bloqueos porque ha enviado un mensaje indebido y por lo tanto la mayoría de sus contactos lo han bloqueado o reportado, su cuenta puede ser eliminada, dicen las políticas de uso de WhatsApp. Enviar material que esté protegido por derechos de autor también contribuye a un baneo, informa en su portal web la compañía de telefonía celular Telcel.

WhatsApp cancelará cuentas con apps APK

En meses anteriores, algunos usuarios de WhatsApp descargaron apps de formato APK para obtener un mejor servicio, una preferencia que fue adoptada por varias personas ya que estas herramientas ofrecen funciones adicionales que la app oficial no tiene incluidas. Sin embargo, el uso de esas aplicaciones ya no está permitido por WhatsApp.

En el sitio web de WhatsApp se ha publicado la advertencia que sostiene que suspenderá las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que trabajan con dicho formato APK, una herramienta para el sistema Android.

Según Saumsung, en la mayoría de los casos, las Android Aplication Package (APK) remiten a aplicaciones o juegos que se nos permite instalar en nuestro dispositivo sin necesidad de utilizar la Play Store.

Como solución inmediata y sencilla ante esta nueva restricción de WhatsApp, Telcel sugiere utilizar solo apps de tiendas autorizadas como Google Play o App Store, donde se encuentran opciones seguras para chatear, personalizar tu smartphone, y editar fotos, entre otras.