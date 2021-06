¿Por qué estaría rota la relación Layún-Ochoa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Layún y Guillermo Ochoa podrían tener un amargo reencuentro en el vestidor del América.

Luego de que saliera a la luz que Layún deja a Rayados para fichar por las Águilas, versiones sobre la supuesta enemistad del lateral y el arquero del conjunto de Coapa se encendieron con fuerza en las últimas horas.

Y es que ambos futbolistas tendrían una mala relación luego del episodio que derivó en el veto de la Selección Nacional sobre Layún y Javier Hernández, en septiembre de 2019, a quienes se les acusó de permitir el ingreso de mujeres a sus cuartos de hotel, mientras estaban concentrados con el Tri previo a un duelo ante Argentina, donde posteriormente fueron goleados 4-0.

De acuerdo a reportes, Ochoa, Andrés Guardado y Héctor Moreno se habrían inconformado con el DT Gerardo Martino por las acciones de Layún y “Chicharito”. Incluso un miembro del staff de la Selección fue despedido tras ese episodio.

Mientras Layún dejó de ser considerado por el “Tata” durante un año, Hernández se mantiene alejado del Tri hasta la fecha.

Tras ser campeón con Rayados en el Apertura 2019, justamente ante el América de Ochoa, Layún lanzó un dardo a sus compañeros de la Selección Nacional.

“No voy a decir nombres ni nada, pero la gente cercana encima ni fue capaz de mandarme un mensaje a mí, para preguntarme o decirme. Me queda claro que cada vez que pueden te meten una puñalada por la espalda”, dijo Layún en la cancha del Estadio Azteca.

Posteriormente, el lateral de Rayados volvió a la carga y criticó los egos en la Selección Nacional.

“Te voy a decir y, perdón por las palabras, pero pinches egos. Te lo digo abiertamente y no tengo empacho en decirlo, lo he expresado infinidad de veces. No significa que el ego sea malo, siempre y cuando no actúes basado en lo que el ego te lleva.

“Desafortunadamente ese ego que hay dentro por haber tantas figuras en nivel Selección lo único que genera es que muchas veces no se acepta una opinión distinta. Partiendo de ese punto, no tengo manera de tomar nada personal, pero sí creo que nos falta esa humildad para tener esa apertura y escuchar lo que cada uno, sin importar si tienen más o menos jerarquía, pueden aportarle a lo que todos buscamos, que es el crecimiento grupal”, dijo Layún a Fox Sports.

Layún y Guillermo Ochoa se reencontrarán esta vez en el vestidor del América, que por polémicas no para.