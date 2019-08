Policía retira de FB foto de criminal por oleada de memes

CIUDAD DE MÉXICO.- Los internautas en redes no perdonan nada, de todo hacen memes y burla, hasta de criminales buscados por la policía.

Recientemente se dio a conocer que la Policía de Gwent en Galen (Reino Unido) tuvo que retirar de su página de Facebook la fotografía de un criminal por recibir una oleada de burlas sobre su apariencia.

El pasado 7 de agosto, las autoridades publicaron la fotografía de Jermaine Taylor, de 21 años, buscado por haber violado las condiciones de su libertad condicional tras su liberación en diciembre del año pasado. El joven había recibido una sentencia de tres años en setiembre de 2017 acusado de distribución de cocaína.

Prison Recall: Have you seen 21-year-old man from Newport?

We’re appealing for information to locate 21 year old Jermaine Taylor, from Newport, who has breached his licence conditions after being released from prison on 10th December 2018. https://t.co/Id28LVtxtG pic.twitter.com/ip89XwV1hA

— Gwent Police (@gwentpolice) August 8, 2019