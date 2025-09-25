Policía fuera de servicio dispara y hiere a un hombre en la Penn Station de Nueva York

En una caótica confrontación que comenzó a bordo de un tren detenido en hora pico, informaron autoridades

Foto de la estación de trenes Penn Station de Nueva York el 21 de diciembre del 2023. (AP foto/Eduardo Munoz Alvarez)

NUEVA YORK (AP) — Una policía fuera de servicio disparó e hirió a un hombre que aparentemente intentó robarla a ella y a su esposo dentro de la concurrida estación de trenes Pennsylvania Station de Nueva York, en una caótica confrontación que comenzó a bordo de un tren detenido en hora pico, informaron autoridades.

La mujer policía y su esposo, quien también es policía, estaban esperando en ropa de civil un tren del Long Island Rail Road a las 7 de la tarde el miércoles cuando un hombre de 32 años intentó robarlos, indicó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

La policía señaló que la mujer policía disparó su arma hiriendo al hombre en el brazo. El sujeto fue hospitalizado en condición estable. No se reportaron otras lesiones.

El portavoz de la policía se negó a decir si el hombre tenía un arma y no ofreció otros detalles sobre el presunto robo.

Un funcionario que vio las imágenes de vigilancia dijo a The Associated Press que el hombre se acercó agresivamente a la pareja poco después de que subieran al tren y pareció intercambiar palabras acaloradas con el oficial masculino.

El video, que no tiene sonido, no muestra al hombre blandiendo un arma o tocando a ninguno de los oficiales, dijo el funcionario.

El policía hombre luego empujó al asaltante, quien cayó de nuevo a la plataforma, luego se levantó y golpeó al oficial en la cara, según el funcionario que vio el video. La pelea luego se trasladó de nuevo a la plataforma, momento en el cual se puede ver a la oficial disparando su arma.

El funcionario accedió a describir el video de vigilancia bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar sobre una investigación en curso. La AP no ha visto las imágenes.

La policía bloqueó el área donde ocurrió el tiroteo, pero no se reportaron interrupciones importantes en el servicio ferroviario.

La estación de trenes debajo del Madison Square Garden puede atender a aproximadamente 600.000 pasajeros diariamente a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York y dos líneas de trenes regionales: el Long Island Rail Road y el New Jersey Transit.

En abril, la administración del presidente Donald Trump anunció que tomaría el control de la planeada reconstrucción de 7.000 millones de dólares de la envejecida estación, dejando de lado a la agencia de transporte masivo de la ciudad.