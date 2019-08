Policía Federal recomienda disminuir la velocidad por carretera

NUEVO LAREDO, TAM.- La disminución de velocidad, al transitar por carretera, es una de las mejores maneras en cómo se pueden disminuir las posibilidades de sufrir un accidente automovilístico, consideró José Antonio Vega Villa, inspector de la Policía Federal en Nuevo Laredo.

Indicó que hasta el momento, en el presente periodo vacacional, uno de los más largos del año, las cifras han sido favorables.

“Estas vacaciones de periodo largo terminan el 25 de agosto, hasta ahorita el único accidente que hemos tenido con víctimas fallecidas ha sido el del Mex II, una camioneta fue la involucrada”, comentó.

Dijo que la disminución de la velocidad en choferes de tráileres, es una recomendación que les hacen es específico a este sector.

“Estamos haciendo el operativo Radar y los carruseles por los mismos traileros que son los que manejan más rápido. Siempre les hacemos la recomendación de que no manejen cansados, que no se desvelen, no tomen, no usen el celular, revisen todas las partes del auto, abastecerlo de gasolina y sobre todo que usen el cinturón de seguridad”, manifestó.

El inspector indicó que hasta la fecha han aplicado infracciones por alta velocidad y se está en la espera de que cambie el formato de las boletas.

“Aquí junto con la SEDENA hacemos recorridos de vigilancia del Puente 3 al Mex Il, es un plan piloto que se hace se las 10:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde y no se ha detectado incidente alguno, ni robo, ni asalto a traileros”, declaró.