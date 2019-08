Policía busca a ‘héroe’ que salvó vidas durante tiroteo en Walmart de El Paso

Texas.- Las autoridades de El Paso intentan identificar a un hombre que, afirman, salvó varias vidas durante el ataque perpetrado a principios de mes.

La policía compartió el jueves una imagen del hombre tomada de la cámara de vigilancia diciendo que es considerado un “héroe” y que las autoridades quieren entrevistarlo. La policía escribió en redes sociales que las acciones del hombre fueron “críticas y salvaron vidas” y se cree que pudo haber salvado muchas vidas durante el tiroteo, entre ellas la de un infante.

El sargento de la policía de El Paso, Enrique Carrillo, dijo que el departamento no revelará detalles de lo que hizo el hombre porque esa información es necesaria para verificar su identidad.

We believe this HERO helped save several lives including an infant. https://t.co/iY8pVtQKv2

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 15, 2019