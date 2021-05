Podrían reprobar a 2 mil estudiantes, dice Crede

NUEVO LAREDO, TAM.- En este tercera evaluación trimestral que se acerca en las siguientes semanas, sí habrá alumnos reprobados, erróneamente algunos padres de familia creen que debido a la pandemia por cobrar y las clases a distancia, sus hijos pasarán automáticamente al siguiente grado, pero no será así.

Según estadísticas del Centro Regional de Desarrollo Educativo, son alrededor de 2 mil alumnos de educación básica los que están en riesgo de ser repetidores de grado al no haberse contactado con sus maestros, recibir sus clases y presentar evidencias.

José Ángel Rodríguez Zapata, jefe del Departamento de Control Escolar en el Crede, hizo un llamado a los padres de familia para que aprovechen esta última oportunidad que la Secretaría de Educación Pública brinda a sus hijos para calificar los tres trimestre con los trabajos que hayan presentado en el último.

“La captura de calificaciones esta sujeta a la fecha que nos den, todavía no tenemos fecha para capturar la calificación, las fechas preestablecidas no se pudieron mantener ni en el primer y segundo trimestre”, dijo.

“El alumno que no se conectó, que no dijo presente, que no envió evidencias ni cuadernillo, obviamente va a reprobar y continuar en el sistema aunque no presente evidencias mientras el padre de familia no lo dé de baja sigue siendo alumno y va aparecer en el mismo ciclo y en la misma escuela en el grado que se quedó”, agregó.

Por ello, es importante que los papás que tengan a su hijos en este caso, lo más pronto posible acudan a la escuela de su hijo y se pongan al corriente.