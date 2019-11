Podrían concesionar a IP ferias

CD. VICTORIA, TAM.- Para el próximo año, las ferias regionales de Victoria, Tampico y Reynosa, pueden ser concesionadas a la Iniciativa Privada, adelantó Jesús Villarreal Cantú, luego de destacar que la medida, evitaría a Estados y municipios hacer fuertes gastos y además, elevaría la calidad de cada uno de estos eventos.

“Aunque no hay una pérdida económica tras la celebración de las Ferias, pudiera haber una mejor ganancia sobre todo, si por ejemplo se cobra por el estacionamiento o por el uso de los sanitarios”, señaló.

El sub Secretario para la Pequeña y Mediana Empresa en Tamaulipas dijo que esta forma de recuperación ayudaría a obtener una mejor ganancia lo que al mismo tiempo ayudaría a la contratación de más espectáculos.

En el caso de la Feria de Victoria, que es una de las mejores del país, existen aún otra alternativa para mejorar los ingresos, que puede ser el cobro de espectáculos extras,

“aquí se llegan a ofrecer hasta cinco espectáculos extras que de cobrarse, generarían mucho más ingresos”, comentó.

Ante ello aceptó que es una posibilidad, que para el próximo año, no sólo la Feria regional de Victoria, sino también la de Tampico y la de Reynosa, puedan ser concesionadas para su celebración, a la Iniciativa Privada.

Señaló también que en la recientemente celebrada feria Tam 2019 en la capital del estado, no hubo prendidas económicas y pudiera decirse que tampoco hubo una ganancia extraordinaria.

“Hubo dos días en que por climáticas prácticamente no hubo nadie en el evento, incluso aquí el día en que se presentarían en el Teatro del Pueblo Los Ángeles Azules, ello mermó en mucho la asistencia ya se esperaba a muchos visitantes”, señaló.

Comentó que pese a todo, los exponentes y los propietarios de los juegos mecánicos, así como quien operó el Centro de Espectáculos reportaron al cierre del evento buenos resultados.