Podría Claro TV, de Slim, entrar a TV de paga

La decisión sobre si se da o no la concesión de TV de paga a Slim se daría en 2022.

CD. DE MÉXICO, MÉXICO.- La entrada de Claro TV, empresa del multimillonario Carlos Slim, al mercado de televisión de paga no está descartada, afirmaron comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Aunque aún no se discute en el Pleno del regulador, los comisionados explicaron que Claro TV fue creada posterior a la reforma de telecomunicaciones de 2013, por lo que consecuentemente no está contemplada en la lista de empresas de la familia Slim que no pueden participar en este mercado.

La concesión de Telmex prohíbe que dicha compañía participe directa o indirectamente en la televisión restringida, sin embargo, Claro TV es una empresa distinta a Telmex.

«Podría ser que se estimara que Claro TV si bien pudiese constituir una explotación directa, no estaría vetada la explotación, tendría que seguirse un análisis de cumplimiento de obligaciones y de competencia económica (de América Móvil).

«Si en algún punto la respuesta fuera no, creo que había que ver a partir de eso qué habría que hacer para que eventualmente transmitir con seguridad a la empresa en términos legales cuál es el camino que tiene que seguir para finalmente obtener la concesión», comentó Adolfo Cuevas, presidente interino del regulador en un encuentro con medios.

La decisión sobre si se da o no la concesión de TV de paga a Slim se daría en 2022, detalló Cuevas.

La Ley Federal de Telecomunicaciones establece un proceso para que el Agente Económico Preponderante (AEP) pueda prestar servicios adicionales, el cual señala que se requiere la ley y el cumplimiento de las medidas asimétricas.

Las empresas de Slim consideradas como parte del AEP son América Móvil, Grupo Carso, Telcel, Telmex, Telnor e Inbursa.

«Cuando revisas el procedimiento no parece claro qué pasaba si nacía una nueva empresa que no es la que tiene la restricción, que es prima del AEP, todo esto hace compleja la explicación y el análisis», señaló el comisionado Arturo Robles.

Robles ejemplificó que la preponderancia es una especie de foto en la que no pueden desaparecer las compañías contempladas, pero tampoco entrar nuevas.

«Es como tomar una foto de familia, en esa foto no está Claro TV, todavía no había nacido. En la preponderancia que le aplica a todos esos (AEP).

«No viene expresamente que no puedan dar TV restringida, hay una serie de elementos legales que dicen si quieres dar un servicio adicional a los que ahora tienes, en los cuales no está TV restringida, tienes que cumplir estos requisitos», agregó.

Especialistas del sector han asegurado que el mercado no cuenta con las condiciones de competencia para que el AEP entre al mercado de TV restringida, que actualmente lidera Televisa.